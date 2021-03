Eerste sportschoolhouder van Nederland wordt 80 jaar: 'Ik sport nog steeds elke dag'

Chris is een echte sportman. Zijn hele leven draait om sporten en fit blijven. Zo was hij zeven keer Nederlands kampioen powerliften en heeft hij een bokscarrière in Australië gehad. Zijn vrouw Marijke steunt hem altijd en gaat overal met hem mee naartoe. Ze zijn zes weken nadat ze elkaar hebben ontmoet getrouwd en vervolgens naar Australië verhuisd. 'Van mijn vader moest ik eerst met hem trouwen in Nederland voordat ik met Chris mee mocht naar Australië', legt Marijke uit waarom ze zo snel zijn getrouwd.

Toen Chris en Marijke in 1967 de sportschool begonnen, kwamen er een hoop bekende Nederlanders bij ze sporten. Zo was onder andere Barry Hay van Golden Earring een vaste klant. Ook muzikanten Hans Vermeulen en Joop Oonk kwamen vaak over de vloer. 'Iedereen kwam bij ons sporten omdat we de enige waren en omdat ze het gezellig vonden natuurlijk', blikt Chris terug met een grote grijns op zijn gezicht.

'Met boksen ben ik het gelukkigst'

Die gezelligheid is tegenwoordig wel weg volgens de inwoner van Voorburg. 'Het is allemaal wat zakelijker geworden. Vroeger gingen we met onze vaste klanten leuke dingen doen. Toen ik Nederlands kampioen powerliften was geworden, namen mijn vrouw en ik de hele sportschool mee uiteten, op onze kosten! Daarom ben ik nu arm', lacht Chris. De sportschool was voor het echtpaar een echte hobby. Het draaide niet om het geld. Ze gaven liever wat extra's aan de klanten. 'Het ging bij ons puur om de gezelligheid. Er waren zat mensen die geen geld hadden voor de sportschool maar toch bij ons mochten komen', vertelt Marijke.

Chris houdt toch nog wel het meest van het boksen. 'Als ik met het boksen bezig ben, ben ik het gelukkigst.' Omdat de sportscholen dicht zijn gaat Chris nu twee keer per week sporten met zijn personal trainer. Chris heeft haar vroeger leren boksen. Nu helpt zij hem twee keer per week met boksen en doen ze oefeningen met gewichten. Chris had nooit verwacht dat iemand zo veel voor hem zou doen. 'Ik kan niet geloven dat ze mij elke week twee keer thuis komt ophalen om met me te trainen. Ik vind het geweldig', hijgt Chris na een potje boksen.

Chris bokst nog steeds twee keer per week | Foto: Omroep West

Snel weer naar de sportschool

Vroeger heeft Chris wel eens voor 20.000 man een wedstrijd mogen boksen. 'Ik had erg veel talent, maar eigenlijk ben ik iets te vroeg begonnen met wedstrijden. Als ik later was begonnen had ik misschien wel een echte pro kunnen worden.' Hij volgt het boksen nog steeds. 'Laatst heb ik het gevecht met Mike Tyson gekeken, hij was mijn favoriete bokser omdat ik dezelfde stijl had als hij.'

De sportscholen zijn momenteel nog dicht. Chris vindt het erg jammer maar begrijpt het ook goed. Zodra de sportscholen weer open gaan gaat Chris weer twee keer per week trainen. 'Tot die tijd blijf ik lekker boksen en fiets ik elke dag.'

