George Baker staat te popelen om weer op te treden: 'Ik heb eigenlijk bijzonder weinig te doen'

Een topjaar was 2019 voor muzikant Hans Bouwens uit Waddinxveen, wereldwijd bekend als George Baker. Het was het jaar waarin hij zowel zijn 75ste verjaardag als zijn 50-jarige artiestenjubileum vierde. Dat gebeurde met een groots jubileumconcert in december van dat jaar, toen alles nog kon. Nog geen drie maanden later zat de wereld op slot. Het concert kun je zondagmiddag zien op TV West.

Hans Bouwens kan nog lachen als hem de vraag wordt gesteld hoe zijn leven er in deze lockdown uitziet, maar echt blij is hij nu ook weer niet. 'Net zoals zo veel artiesten heb ik eigenlijk bijzonder weinig te doen', vertelt hij. Zijn laatste optreden was in februari 2020. Sindsdien 'staat hij droog', zoals hij het zelf noemt. Zijn leven was ingericht op het artiestenvak. Een paar keer week trad hij nog op en nu zit hij al ruim een jaar thuis. 'Het wordt nu echt wel tijd dat hier een eind aan komt', zegt hij in het Radio West-programma UIT. Hans wil het wel relativeren: 'Het is natuurlijk ook niet zo dat ik nu elke dag met mijn hoofd in mijn handen zit; zo erg is het nu ook weer niet. Ik heb gelukkig mijn eigen studio, dus ik maak toch iedere dag muziek.'

Hans is al wel bezig met het moment waarop optreden weer mogelijk is. 'Ik ben nu allemaal nieuwe orkestbanden aan het maken. Als ik dan straks weer op dat podium sta dan klinkt het wel allemaal weer fris.' Bovendien heeft hij een stuk of twintig countrysongs opgenomen. Covers van klassiekers uit de jaren vijftig van artiesten als Johny Cash, Hank Williams en Waylon Jennings. Hij liep al jaren rond met het idee om die liedjes eens op te nemen, maar het kwam er nooit van. 'Maar nu had ik daar wel effe mooi de tijd voor', zegt Bouwens.

Paloma Blanca en Little Green Bag moeten: 'Anders schieten ze me dood'

Financieel is de coronacrisis geen ramp voor George Baker, die in 1969 doorbrak met zijn eerste internationale hit Little Green Bag. Het was het eerste nummer dat hij ooit maakte. In 1975 volgde die andere monsterhit: Paloma Blanca. Twee liedjes die hem veel artistieke vrijheid opleverden. 'Vanaf dat moment dachten ze bij die platenmaatschappij dat ik er verstand van had. Ik had in werkelijkheid helemaal nergens verstand van. Maar ik kreeg daardoor wel de mogelijkheid om te doen wat ik wilde', vertelt hij. Dat Bouwens jaarlijks nog een leuk bedragje aan royalty's ontvangt is uiteraard ook mooi meegenomen.

We gaan die twee grote hits zeker ook horen in het jubileumconcert in het Kurhaus, dat TV West zondag vanaf 17:00 uur uitzendt: 'Die kan ik niet weglaten, anders schieten ze me dood.' Bouwens maakt de vergelijking met The Eagles: 'Als ik daar naartoe ga dan moeten ze toch ook wel Hotel California horen.'

Maar er gebeuren ook onverwachte dingen. Zo komt volkszanger Wolter Kroes langs, die Hans al kende toen hij nog een klein Woltertje was. Ze woonden toen allebei in Wormerveer in Noord-Holland. 'Die baby zat dan bij mij op schoot en dat was Woltertje. Dus die hoorde er wel bij. En het is natuurlijk een ontzettend vrolijke gozer op het podium, we hebben ontzettend gelachen. Ook komen mijn kinderen Laura en Stefano een liedje zingen. Maar verder niet te veel gastoptredens. Ik barst namelijk zelf van het repertoire.'

