Trieste aanleiding aanstaande burgemeesterswissel doet pijn: 'Het voelt onwerkelijk'

'Het doet pijn dat het niet meer gaat', zei ze in oktober vorig jaar bij haar digitale afscheid. 'Als het niet meer gaat, dan kun je alleen maar één ding doen en dat is stoppen. Stoppen omdat Voorschoten verder moet. Voorschoten mag geen last hebben van mijn gezondheid', zo sprak Bouvy over het afscheid dat ze 'helemaal nog niet had gewild'.

Door een val tijdens een werkbezoek in de Moeder Godskerk in Voorschoten op 3 februari 2020 brak de burgemeester haar enkel. 'Het was het begin van een medische molen waar ik niet meer uit ben gekomen.' Per toeval werd ontdekt dat ze kanker heeft. 'Een geluk bij een ongeluk, achteraf. Maar als dat geluk betekent dat je voortaan moet zeggen dat je een zeldzame vorm van kanker hebt, dan maakt dat het woord geluk wel relatief', aldus Bouvy. Op 1 september 2020 legde ze haar taken neer.

Voormalig burgemeester van Voorschoten Pauline Bouvy | Foto: gemeente Voorschoten

'Het doet eerlijk gezegd wel een beetje pijn'

'Het gaat gelukkig goed', vertelt Bouvy die regelmatig ter controle naar het ziekenhuis moet. Ze is blij dat Voorschoten weer een kroonbenoemde burgemeester krijgt. Maandagavond is dan dat moment, want dan presenteert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad de nieuwe burgemeester. In totaal deden 32 mensen een gooi naar het ambt.

'Dat was ik heel graag nog een aantal jaren zelf geweest', zegt Bouvy. 'Het voelt wat onwerkelijk en eerlijk gezegd doet het ook een beetje pijn, ik ben misschien zelfs wel een beetje jaloers op de nieuwe burgemeester, want ik weet hoe leuk, gezellig en mooi Voorschoten is ondanks alle uitdagingen die er zeker zijn.' Ze heeft wel een boodschap voor haar opvolger: 'Ik wens hem of haar veel succes in Voorschoten en hoop dat de kandidaat ook weet te genieten van alle mooie dingen die vast nog komen gaan.'

Uitgesteld pensioen voor waarnemend burgemeester

'Dit had niemand verwacht, gehoopt of gepland, maar het is wel de realiteit', zei commissaris van de Koning, Jaap Smit, over het afscheid van Bouvy. De commissaris van de Koning wist Charlie Aptroot te strikken als waarnemend burgemeester toen bleek dat Bouvy langer moest herstellen dan verwacht. Aptroot was net gestopt als burgemeester van Zoetermeer en zou van zijn pensioen gaan genieten.

Maar Aptroot, die lange tijd in Voorschoten heeft gewoond, hakt toch de knoop door om het waarnemend burgemeesterschap op zich te nemen. 'Voorschoten verdient het dat de gemeente gewoon goed doordraait', zei hij destijds. Uiteindelijk is hij nu ruim tien maanden waarnemend burgemeester.

Veel werk te verrichten

'Ik werd eerst gevraagd voor vier maanden', blikt Aptroot terug. 'Daarna zou Bouvy terugkeren. Die vier maanden zijn er uiteindelijk tien geworden, vanwege het trieste feit dat Bouvy niet verder bleek te kunnen', aldus Aptroot die nog vaak contact heeft met de voormalig burgemeester.

Charlie Aptroot | Foto: ANP

'Voorschoten is een prima gemeente met een prettige sfeer', zo omschrijft Aptroot zijn werkomgeving van de afgelopen tijd. 'Het was ook best een hectische tijd vanwege het doorknippen van de samenwerking met Wassenaar.' Ook corona legde vanzelfsprekend veel extra druk op het gemeentebestuur.

Volgens Aptroot is het belangrijk dat er nu een 'vaste' burgemeester komt. 'Met alles wat er gebeurt: het opstellen van een eigen ambtelijke organisatie, de verkiezingen volgend jaar enzovoorts.'

'Feestje van maken en met vertrouwen naar de toekomst'

Dat de aanleiding vervelend is, wil volgens Aptroot niet zeggen dat de nieuwe burgemeester niet met enthousiasme kan beginnen. 'Bouvy is juist gestopt omdat ze het dorp een burgemeester gunt die zich voor honderd procent kan inzetten.'

'Ondanks de vervelende aanleiding, mag Voorschoten er best een feestje van maken en met vertrouwen naar de toekomst kijken', besluit Aptroot die daarbij verwijst naar de woorden van voormalig burgemeester Bouvy: 'Voorschoten moet door, ik geef met vertrouwen in de toekomst het stokje over.'