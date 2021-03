Bekijk hier hoe erg de huizenprijzen zijn gestegen in jouw gemeente

De gemiddelde verkoopprijs in de regio lag in 2020 meer dan 30.000 euro hoger dan een jaar eerder | Foto: ANP

De huizenprijzen zijn vorig jaar flink gestegen. De gemiddelde verkoopprijs in de regio lag in 2020 meer dan 30.000 euro hoger dan een jaar eerder. Alleen in Hillegom daalde de gemiddelde verkoopprijs van een woning. Wilde je in Zoeterwoude een huis kopen, dan moest je een extra zak geld meenemen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs lag hier bijna een ton hoger dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wassenaar is net als vorig jaar de duurste gemeente in de regio met een gemiddelde prijs per huis van 795.700 euro. Dat is bijna een halve ton meer dan in 2019. Daarmee is Wassenaar na Bloemendaal, Blaricum en Laren de duurste gemeente van Nederland. In Gouda betaal je het minst, ook al steeg ook daar de prijs.

Volgens het CBS lag de gemiddelde prijs in Nederland op 334.000 euro. Dat is 26.000 euro meer dan vorig jaar. In 342 van de 355 gemeenten in Nederland is de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen gestegen. In de regio bedroeg in 2020 de gemiddelde verkoopprijs ruim 381.000 euro. Dit is een stijging van meer dan 30.000 euro in vergelijking met 2019.

Gemiddelde huizenprijs per gemeente in 2020 (prijs in 2019 tussen haakjes):

Wassenaar: 759.700 euro (711.300 euro)

Oegstgeest: 497.300 euro (432.500 euro)

Voorschoten: 456.000 euro (426.900 euro)

Noordwijk: 444.000 euro (385.000 euro)

Midden-Delfland: 413.800 euro (399.600 euro)

Pijnacker-Nootdorp: 412.300 euro (375.900 euro)

Teylingen: 406.200 euro (395.100 euro)

Zoeterwoude: 403.900 euro (306.300 euro)

Kaag en Braassem: 383.900 euro (363.500 euro)

Lisse: 380.200 euro (353.900 euro)

Leidschendam-Voorburg: 374.100 euro (340.400 euro)

Nieuwkoop: 370.100 euro (344.400 euro)

Katwijk: 361.500 euro (339.800 euro)

Leiden: 359.500 euro (349.200 euro)

Zuidplas: 357.100 euro (323.900 euro)

Bodegraven-Reeuwijk: 356.600 euro (330.100 euro)

Westland: 355.900 euro (326.300 euro)

Den Haag: 355.800 euro (324.800 euro)

Leiderdorp: 343.300 euro (325.700 euro)

Delft: 339.900 euro (311.300 euro)

Krimpenerwaard: 338.200 euro (312.800 euro)

Hillegom: 324.700 euro (329.800 euro)

Alphen aan den Rijn: 320.200 euro (286.500 euro)

Zoetermeer: 313.300 euro (289.000 euro)

Rijswijk: 303.000 euro (280.800 euro)

Waddinxveen: 295.000 euro (272.000 euro)

Gouda: 279.000 euro (251.200 euro)

