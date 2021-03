'Wat ontzettend lief', inwoners Bollenstreek krijgen tulpen in plaats van bloemencorso

'Jij hebt in coronatijd zo ongelofelijk veel gedaan voor de hele regio. En nu ben je zelf getroffen door corona. Je bent net weer thuis, je moet er zelfs bij zitten', zegt de burgemeester van Teylingen als ze Patrick toespreekt voor zijn deur. 'We wilden iets terugdoen en ik heb jou genomineerd. Dit bosje is voor jou, om je een glimlach op je gezicht te geven.'

'Dit is heel bijzonder,' zegt Patrick, die actief is bij Theaterschool Teylingen. 'Ik mis de theaterschool enorm, iedere seconde. Dat is mijn drive.' Hij herstelt langzaam. 'Mijn longen hebben de grootste klap gehad, die moeten bijkomen. Ik ben zo moe. Maar zet me alsjeblieft op mijn fiets naar mijn theaterschool. Al weet ik dat het een lange weg is.'

46 jaar getrouwd

In Sassenheim staat corsovoorzitter Willem Heemskerk bij het echtpaar Heertjes voor de deur. Ze zijn 46 jaar getrouwd en kunnen hun huwelijksfeest voor het tweede jaar op rij niet vieren. 'Wij vonden dat aanleiding om een bloemetje te brengen', zegt Heemskerk terwijl hij het echtpaar een bos tulpen geeft. 'De kinderen hebben ons ook bloemen gestuurd, maar verder doen we er niet veel aan. Er mag maar één iemand op bezoek komen', zegt Ruud Heertjes.

Sjuut en Ruud zijn 46 jaar getrouwd I Foto: Omroep West

De bloemenactie is volgens de initiatiefnemers een groot succes. 'We hebben 450 aanmeldingen gehad in twee dagen tijd. Het is enorm snel gegaan. Ik denk dat in deze coronatijd veel mensen denken: die ander verdient een bloemetje', zegt corsovoorzitter Heemskerk.

Ook burgemeester Breuer ziet dat zo. 'Er zijn ongelofelijk veel mensen die mooie dingen doen voor onze samenleving in onze dorpen. Ik snap dat veel mensen dat zien en daar dankbaar voor zijn.'

Verrassing in petto

Dat het corso opnieuw niet doorgaat, is een tegenvaller voor veel mensen. 'We hebben 1500 vrijwilligers. Het 73ste corso mochten we niet rijden, het 74ste weer niet vanwege corona. Dat is heel vervelend,' zegt Heemskerk.

'Een van de alternatieven is deze bloemenactie. Verder gaan we nog een fotowedstrijd organiseren en we hebben nog een verrassing in petto op de dag dat we eigenlijk zouden rijden. Dus houd ons in de gaten.'

LEES OOK: De mooiste wagens van het bloemencorso