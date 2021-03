Moestuin populair in coronatijd: 'We moesten een stop instellen voor de wachtlijst'

'Ik vind het superleuk, veel leuker dan binnen spelen', zegt Whitney, de dochter van Lenie. Ze heeft aardbeienplantjes gepoot en komkommerzaadjes gezaaid in het kasje op de tuin. 'Ik heb een jaar op de wachtlijst gestaan', vertelt Lenie. 'Dat valt mee, want ik heb verhalen van mensen gehoord die veel langer hebben gewacht. Wij hadden geluk.'

Peter de Groot, voorzitter van Levenslust, ziet de wachtlijst van het Delftse tuinencomplex sinds de coronacrisis groeien. 'Er staan nu 280 mensen op. De een moet wat langer wachten dan de ander. Dat ligt aan de tuin die je kiest. Maar het is duidelijk dat mensen graag naar buiten willen in deze tijd.' Op de wachtlijst in Delft staan niet meer alleen pensionado's. 'Steeds meer jonge gezinnen met kinderen zoeken buiten vertier, zoeken meer leefruimte', zegt De Groot.

Lenie en haar kinderen I Foto: Omroep West

Wachtlijst ontploft

Ook andere tuinverenigingen zien de belangstelling toenemen. 'We hebben altijd een wachtlijst gehad', zegt Paul Sas van tuinvereniging Ons Buiten in Leiden. 'Maar in het voorjaar van 2020 ontplofte de lijst. We denken dat dit vooral te maken heeft met de coronapandemie. We moesten een stop instellen voor nieuwe aanmeldingen.'

Bij volkstuinvereniging Nieuw Leven in Gouda is de wachttijd voor een tuin ook lang. 'Op dit moment hebben we de wachtlijst zelfs moeten sluiten omdat de wachttijd meer dan vijf jaar wordt en dat vinden we niet reëel. Dat de leden dit jaar nog meer tijd hadden voor de tuin is te zien, de meeste tuinen liggen er nog beter bij dan afgelopen jaren', zegt Dies Teunissen.

Huurtuinen en wijktuinen populair

In Den Haag kunnen inwoners zich jaarlijks inschrijven voor een huurtuin. Voor een klein bedrag mogen huurders van 15 maart tot 15 november groente kweken op een stukje gemeentegrond. 'In 2020 hadden we 850 inschrijvingen. Dit jaar was het aantal aanzienlijk hoger. Zo'n 1500 mensen schreven zich in voor een tuin', zegt een woordvoerder. De gemeente moest veel mensen teleurstellen, want er zijn 664 huurtuintjes beschikbaar in Den Haag.

Ook de gemeente Leiden kreeg veel extra aanmeldingen voor het beheer van boomspiegels en aanleg van geveltuinen. In Zoetermeer kunnen bewoners zich aanmelden voor wijktuinen. 'Dat zijn groene oases in de stad waar veel bewoners, jong en oud, plezier in hebben en even loskomen van de dagelijkse beslommeringen', zegt beheerder Jose van der Bas. 'Mensen willen lekker buiten kunnen tuinieren. Dat is een gezonde en welkome afleiding in coronatijd.'

Agenda bijna leeg

Lenie herkent dat. 'Het is nu wel lekker dat we de moestuin hebben en naar buiten kunnen. In het weekend ben ik vaak vrij en dan ben ik hier te vinden en na ochtenddiensten ga ik ook hierheen. Dus tijdens alle vrije tijd die ik heb, ga ik deze kant op.' Dat de agenda van het gezin bijna leeg is, komt goed uit. 'We gaan bakken neerzetten met frambozen en bramen. Er is genoeg te doen.'

