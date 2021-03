Steun voor zomer vol festivals: 'Licht aan het einde van de tunnel'

Het evenement op het strand van Scheveningen staat voor dit jaar geprogrammeerd voor 2 en 4 september. Touw is al druk bezig met de voorbereidingen. Zo zijn André Hazes en Krezip al vastgelegd als de headliners voor het evenement.

'We kunnen 20.000 kaartjes per avond verkopen. Een evenement van deze omvang kun je niet in drie weken organiseren. Dus vandaar dat wij ondanks alle onzekerheid al druk bezig zijn met de editie van dit jaar', legt Touw uit.

'Aan ons zal het niet liggen'

Martin Kalkhoven heeft wel de luxe nog even te kunnen wachten met het organiseren van zijn Wet 'N Wild Beachfestival. Dit jaarlijkse evenement aan de Zegerplas in Alphen aan den Rijn trok de laatste jaren voor corona ongeveer zevenduizend bezoekers.

Ook hij noemt de nieuwe steunregeling goed nieuws. 'Het is een mooie stip aan de horizon', zegt Kalkhoven. 'Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de regeling, dus wij moeten kijken of alles mogelijk is. Maar aan ons zal het niet liggen. Als wij in mei toestemming krijgen voor het evenement, dan kan het in augustus zeker door gaan.'

Op laag pitje

'Maar het steunfonds geeft wel aan dat het kabinet denkt dat we vanaf 1 juli weer evenementen kunnen organiseren. Daar ben ik uiteraard erg blij mee', geeft Kalkhoven aan. 'Maar bij ons staat de organisatie voor het festival nog wel op een laag pitje. Er zal toch wat meer duidelijk moeten zijn voor we echt van start kunnen gaan. Ook omdat wij voor de organisatie van andere partijen afhankelijk zijn, zoals de gemeente voor het verlenen van een vergunning.'

Toch weet Kalkhoven zeker dat als de seinen op groen springen het ook snel kan gaan. 'De hele branche staat weer te springen om aan de slag te kunnen. Door de onzekerheid hebben artiesten ook nog geen optredens staan en zij willen natuurlijk ook heel graag weer kunnen draaien.'

'Het is niet voor het eerst dat we het festival organiseren', vervolgt hij. 'Dus de plannen liggen er en wij zijn er ook van overtuigd dat we in korte tijd een festival op kunnen zetten. Hopelijk zijn ook de andere partijen zo flexibel dat we snel van start kunnen.'

Tot achter de komma

Aan de aangekondigde subsidies zitten wel wat voorwaarden. Zo moeten evenementen al twee keer eerder georganiseerd zijn en moeten ze een annuleringsverzekering hebben afgesloten. Volgens Touw logische voorwaarden.

Wel is het volgens de organisator nog onduidelijk welke kosten er precies vergoed gaan worden. 'Het is nog niet helemaal duidelijk tot achter de komma wat wel en niet voor de regeling in aanmerking komt. De gage voor buitenlandse artiesten worden bijvoorbeeld niet vergoed, maar hoe dat voor Nederlandse artiesten zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor wachten wij ook nog op de uitleg.'

Golden Earring op het podium van Live on the Beach. | Foto: Twitter (@VVVDenHaag)

Touw verwacht dat Live on the Beach dit jaar weer 20.000 kaarten per avond kan verkopen. 'Gezien de verwachtingen rond het vaccinatieprogramma ga ik ervanuit dat er geen beperkingen meer zijn in september en dat we weer een ouderwets festival neer kunnen zetten. En mochten er wel nog voorwaarden aan zitten, dan houden we ons daar uiteraard aan en zetten we het anders op. Voor onze branche is het zo belangrijk dat we weer aan de slag kunnen.'

In een stroomversnelling

Ook Kalkhoven hoopt dat Wet 'N Wild, gepland voor 7 augustus, een evenement net als twee jaar geleden kan worden. 'Ik ben geen viroloog', zegt hij voorzichtig. 'Maar als iedereen die wil in juli gevaccineerd kan zijn, dan zie ik geen reden waarom er nog beperkingen aan het evenement zouden moeten zitten. Dus hopelijk komt de levering van de vaccins volgend kwartaal inderdaad in een stroomversnelling en kunnen we weer naar het oude normaal.'

Toch blijft Kalkhoven een slag om de arm houden. 'De situatie kan per week of zelfs per dag veranderen. Dat hebben we al gezien met de levering van de vaccins van AstraZeneca. Gelukkig komen er nu de vaccins van Janssen uit Leiden, daar hoeven mensen maar een prik van te hebben. Dat scheelt al weer de helft.'

Licht aan het einde van de tunnel

Kalkhoven is naast organisator, eigenaar van drie horecazaken in Alphen aan den Rijn. Hij heeft het afgelopen jaar wel geleerd dat de situatie steeds weer anders kan zijn. 'Vorige keer werd gezegd dat de terrassen op 31 maart weer open zouden kunnen, maar dat zie ik toch weer niet gebeuren als ik de besmettingscijfers zie. Het is duidelijk dat er licht aan het einde van de tunnel is, maar zolang we niet weten wanneer we exact weer openkunnen blijft het lastig.'

Anouk en haar band tijdens Live on the Beach (Foto: Paul Bergen)

De ondernemer heeft geleerd om te leven met de onzekerheid. 'Ik ben maar een keer echt boos geweest, en dat was afgelopen oktober. Toen werd aangekondigd dat we voor drie weken dicht zouden gaan, terwijl iedereen wist dat het langer dan drie weken zou zijn. Zeg dat dan ook gewoon.'

Geen invloed

Voor de rest heeft hij zich er bij neergelegd. 'Want we hebben er toch geen invloed op. Ook met de nieuwe regeling is er geen zekerheid dat evenementen door kunnen gaan. Maar zeker de grotere evenementen hebben tijd nodig om zich voor te bereiden. Dus wat dat betreft ben ik blij met deze regeling.'

