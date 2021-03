Degradatie dreigt voor ADO: 'Het wordt geen gemakkelijke opgave'

Zowel bij de 1-0 als de 2-0 ging een speler van ADO in de fout, dit tot frustratie van Brood. 'Die persoonlijke fouten worden gelijk afgestraft. Hier word ik wel boos om. Fouten worden medogenloos afgestraft, waardoor er niks van je plan terechtkomt.'

ADO Den Haag neemt op basis van een slechter doelsaldo de laatste plaats over van FC Emmen en heeft nog zeven wedstrijden om de achterstand op nummer zestien, VVV-Venlo, weg te werken. 'We hebben nu een break van twee weken, waarin we alles uit de kast moeten halen om de volgende keer beter voor de dag te komen. Het wordt geen gemakkelijke opgave, maar we moeten de energie blijven leveren. We moeten alles geven.'

Jonkies moeten het tij keren

Een van de mogelijkheden om de punten binnen te slepen, is het wisselen van formatie. Door misschien een paar 'jonkies' in te brengen, hoopt Brood het tij te kunnen keren. 'Jonkies zorgen misschien voor meer energie al zullen de sterkeren blijven staan. Maar dat er iets moet veranderen is duidelijk.'

Programma van ADO tot aan het einde van het seizoen:

FC Utrecht (thuis)

Vitesse (uit)

Fortuna Sittard (thuis)

Feyenoord (thuis)

PEC Zwolle (uit)

Willem II (thuis)

FC Twente (uit)

LEES OOK: ADO hekkensluiter na oorwassing van Ajax