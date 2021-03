De ijsboerin van Stompwijk: 'Koeien maken zo'n mooi product, daar wilde ik wat mee doen'

Demi (24) groeide op in hetzelfde dorp als boer Rik. Ze woonden zelfs schuin tegenover elkaar. Toch kenden ze elkaar niet. 'Ik kwam hier weleens op buurtbarbecues, maar sprak nooit met Rik. Hij is acht jaar ouder en als je klein bent, is dat leeftijdsverschil natuurlijk groot.' De twee kwamen elkaar uiteindelijk later toch tegen. ‘We spraken elkaar op een feestje in de buurt en van het een kwam het ander', zegt Demi.

Ze woont nu een paar jaar bij Rik op de boerderij. 'Toen ik voor het eerst meeging melken, vond ik dat meteen leuk. De koeien maken zo’n mooi product, daar wilde ik graag wat mee doen. Ik vind ijs persoonlijk het lekkerste product dat je van koeienmelk kunt maken. Zo kwam ik op het idee om zelf ijs te maken. Van de koeien die ik zelf melk', vertelt Demi.

Eigen bedrijf

Demi had altijd de wens om voor zichzelf te beginnen. 'Een jaar geleden schreef ik mij in bij de Kamer van Koophandel. Ik deed een cursus ijs maken en ben het ijs dat ik maak vooral veel gaan proeven, om tot de beste smaken te komen’, vertelt ze. Demi is het ijs eten na al dat proeven nog zeker niet zat. 'We eten vaak een bakje ijs bij de koffie en ik proef al het ijs dat ik maak. Het vele ijs eten, compenseer ik door hard op de boerderij te werken', lacht Demi.

Een lievelingssmaak heeft ze niet. 'Rik wel, die houdt van boerenroomijs omdat die smaak zo puur is', aldus Demi. Het boerderij-ijs van Demi heeft de toepasselijke naam ‘Van de Boerderij’ en wordt verkocht bij een paar verkooppunten in de regio. En op de boerderij natuurlijk. Daar kunnen mensen langskomen om ijs te kopen en te proeven. Ook fietst ze vaak met een ijsfiets door de regio. ‘Bij Vlietlanden schep ik vaak ijs vanuit mijn fiets en met goed weer rijd ik rondjes door de buurt.’

