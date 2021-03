Coronavirus: Geen publiek bij herdenking Waalsdorpervlakte

Geen publiek bij herdenking Waalsdorpervlakte

Opnieuw kan er vanwege de coronamaatregelen geen publiek zijn bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei op de Waalsdorpervlakte. Dat heeft de Vereeniging Erepeloton Waalsdorp maandag bekendgemaakt.

Het is het tweede jaar op rij dat er geen publiek kan zijn bij de jaarlijkse herdenking. 'In overleg met de gemeente Wassenaar en de Veiligheidsregio Haaglanden is er wel toestemming om een korte besloten ceremonie te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 1,5-meter afstandsregel van elkaar', aldus de vereniging in een verklaring.

Het gebied is op dinsdag 4 mei van 16.00 tot 21.00 uur afgesloten. De Bourdonklok zal wel worden geluid door een aantal leden van de vereniging. De klok zal niet door drie, zoals de afgelopen 60 jaar, maar door twee personen aan weerszijden worden geluid. Verder wordt er namens de vereniging en nabestaanden een krans gelegd op de Waalsdorpervlakte. Ook de burgemeester van Wassenaar en vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage en van Stichting Oranjehotel, Dunea en Stedin, zullen een krans of een bloemstuk leggen.

Fitnessbranche: sportscholen moeten weer open

Het is niet logisch dat sportscholen dicht moeten blijven, veel bewegen is goed voor de weerstand en beschermt dus tegen het coronavirus. Dat zegt Ronald Wouters, algemeen directeur van sportscholenbranche NL Actief. Volgens Haagse bronnen ziet het kabinet momenteel geen ruimte om coronamaatregelen te versoepelen.

Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. 'Je krijgt geen betere weerstand van een biertje of een bitterbal op het terras', zegt Wouters over de eerder aangekondigde mogelijke versoepelingen. 'Bewegen is het medicijn, maar dat wordt nog niet erkend door de overheid.' De fitnessbranche wil als essentieel worden gezien. Een petitie hiertoe heeft tot nu toe 70.000 handtekeningen opgeleverd.

Sommige sportscholen hebben de activiteiten naar buiten verplaatst | Foto: ANP

Helft Nederland wil versoepeling coronamaatregelen

De roep om versoepeling van de coronamaatregelen wordt steeds luider. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) vindt dat het kabinet dinsdag met nieuwe verruimingen moet komen. Vier op de tien houdt het niet vol om daar nog acht tot tien weken op te moeten wachten. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder zo'n 3500 mensen.

Vooral jongeren onder de dertig trekken de huidige lockdown niet lang meer. 62 procent van hen zegt een verlenging van de strenge maatregelen niet vol te houden. Onder vijftigplussers ligt dat percentage een stuk lager: 25 procent. Dinsdag komen de ministers weer bij elkaar voor corona-overleg. Dan zullen de laatste knopen worden doorgehakt.

Minder positieve testuitslagen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen zondagochtend en maandagochtend 6340 positieve tests, 662 minder dan zondag. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6481 besmettingen per etmaal.

Een coronatest wordt afgenomen | Foto: Frank van Deutekom

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit. In de afgelopen drie dagen kwamen de besmettingscijfers iedere keer dik boven de 7000 uit. Dergelijke hoge aantallen kwamen sinds begin januari niet meer voor.

Ministers somber over coronacijfers

Leden van het kabinet zijn somber gestemd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames lopen al weer een tijdje op, en hoewel ze niet op de persconferentie van dinsdag vooruit willen lopen, zien ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) weinig reden tot optimisme.

Zondag spraken de betrokken bewindslieden op het Catshuis over de coronamaatregelen. Volgens bronnen worden er dinsdag geen versoepelingen aangekondigd. Bij de vorige persconferentie zeiden premier Mark Rutte en De Jonge dat als de cijfers zich gunstig zouden ontwikkelen, er rond Pasen wellicht nieuwe versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Maar de stemming is inmiddels omgeslagen. Op 8 maart, de dag van de laatste persconferentie, lag het aantal besmettingen nog rond de 4500. Inmiddels is het opgelopen tot meer dan 7000 per dag en lopen ook de opnames in het ziekenhuizen en op de intensive cares weer op.

'Kabinet zet streep door meivakantie in buitenland'

Er komt waarschijnlijk geen groen licht voor buitenlandse plezierreizen tijdens de meivakantie. Dat zal het kabinet volgens Haagse bronnen dinsdag besluiten, meldt De Telegraaf.

Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april. Dat wordt sowieso met twee weken verlengd, bezweren betrokkenen. Tot nu toe reikten reisadviezen van het kabinet echter altijd over de vakanties heen. De meivakanties lopen tot en met 9 mei.

Bij de persconferentie van 8 maart beloofde premier Rutte dinsdag 23 maart te komen met een apart reisadvies voor de meivakantie.

Forse stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt hard op. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2193 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari.

In het afgelopen etmaal steeg het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 120, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari. Sinds afgelopen woensdag is het aantal opgenomen coronapatiënten met 201 gestegen.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1555 coronapatiënten, 93 meer dan op zondag en 110 meer dan op zaterdag. Op de intensive cares liggen 638 mensen met Covid-19. Dat aantal lag lange tijd tussen de 500 en 550, schommelde daarna even tussen de 550 en 600, en komt nu voor de derde dag op rij boven de 600 uit.

In het afgelopen etmaal zijn 217 coronapatiënten nieuw op een verpleegafdeling of intensive care beland. In de afgelopen week hebben de ziekenhuizen 1774 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld zo'n 253 per dag. Dat gemiddelde stijgt de laatste weken snel.

‘Elke extra maand zonder inkomsten betekent oplopende schulden’

Horecaondernemers reageren teleurgesteld op het nieuws dat versoepeling van de maatregelen voor de horeca er waarschijnlijk niet in zit. Ze zien de toekomst zwaar in. 'Elke extra maand zonder inkomsten betekent ook oplopende schulden', aldus de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell.

Horecaondernemers moeten er wéér aan geloven: er is geen perspectief op een datum wanneer de terrassen of zelfs de deuren weer open mogen. En dat is pijnlijk, ervaart ook horecaondernemer Hell die twaalf horecazaken heeft in Rotterdam en omgeving. 'Dat de overheidssteun omhoog is gegaan helpt, daar ben ik blij mee. Maar de enige structurele oplossing is opengaan.' Hij verwacht dat hij minstens vijf jaar bezig zal zijn om alle schulden af te lossen.

Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden, omdat het hele kabinet daar nog over vergadert. Maar volgens Haagse bronnen lijkt het kabinet geen ruimte te zien om de coronamaatregelen te versoepelen.

'Flinke schuldenberg door corona moet wel worden afgebouwd'

De coronacrisis en de vele steunpakketten hebben Nederland met een flinke schuldenberg opgezadeld, en die zal na de crisis wel weer moeten worden afgebouwd. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt daarom dat het nieuwe kabinet moet voorkomen dat de overheidsfinanciën "structureel uit het lood slaan" en het moet zorgen dat de staatsschuld afgezet tegen de omvang van de economie niet verder oploopt.

Bij de presentatie van zijn jaarverslag liet DNB er maandag geen misverstanden over bestaan: zolang de pandemie nog niet onder controle is, blijft overheidssteun noodzakelijk om huishoudens en bedrijven te helpen om de zware periode te overbruggen. En ook direct daarna zal het economisch herstel nog voorrang hebben op het terugbrengen van het overheidstekort.

Maar tegelijk moet ook nagedacht worden over hoe we weer afkomen van de flink opgelopen schuldenlast. Dat betekent onder meer dat Den Haag de overheidsuitgaven momenteel niet structureel zou moeten opvoeren. DNB becijferde eind vorig jaar al dat de Nederlandse overheidsschuld in 2021 waarschijnlijk gaat oplopen tot boven de Europese norm van 60 procent. De situatie is extra complex omdat banken, bedrijven en overheid door allerlei coronagarantieregelingen veel sterker met elkaar verweven zijn geraakt.

Advies aan kabinet om te testen na besmetting Keijzer, quarantaine hoeft niet

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld. De regeringsploeg hoeft niet in quarantaine, zei minister Hugo de Jonge maandag. Keijzer was vrijdag bij de wekelijkse ministerraad, maandag liet ze weten positief te zijn getest.

Mona Keijzer staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat | Foto: ANP

Het RIVM maakt onderscheid tussen drie categorieën, wanneer er in je omgeving iemand is besmet met corona. 'Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als een categorie-3 contact: overige contacten', legt De Jonge uit.

'Dan moet je jezelf in de gaten houden. Dan hoef je niet in quarantaine, maar je moet je klachten in de gaten houden. Het advies is om te testen op dag vijf na het risicovolle contact. Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega's.'

Het is niet uitgesloten dat er alsnog voor sommige bewindslieden een quarantaine-advies volgt, als zij bijvoorbeeld een melding krijgen in de app CoronaMelder. 'Dan is het advies, thuisblijven. Dan ben je wat dichter bij elkaar geweest', aldus De Jonge.

5906 nieuwe avondklokboetes en 49 illegale feesten beëindigd

De politie heeft vorige week 5906 boetes voor het overtreden van de avondklok uitgeschreven. De landelijke eenheid meldt dat het aantal ongeveer hetzelfde is als de week ervoor, toen deelde de politie 5837 boetes aan overtreders van de avondklok uit. Ook werden 49 illegale feesten beëindigd, vier minder dan de week ervoor.

Het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming is gestegen. Twee weken geleden waren dat er 95, vorige week 159.

Het aantal waarschuwingen dat de politie uitdeelde aan mensen die de coronamaatregelen negeerden is ook vergelijkbaar met eerdere cijfers. Vorige week kregen 217 mensen een waarschuwing, de week ervoor 228.

Staatssecretaris Keijzer positief getest op corona

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is positief getest op corona. 'Geen zorgen, ik voel me goed', laat ze maandag op Twitter weten. 'Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg.'

Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de besmetting van Keijzer heeft voor de rest van de demissionaire ministersploeg. Keijzer nam vrijdag nog deel aan de ministerraad.

Het RIVM hanteert drie categorieën mensen als iemand in je omgeving besmet raakt met het coronavirus. Bij huisgenoten en nauwe contacten, waar mensen onder worden verstaan bij wie je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in de buurt was, wordt geadviseerd in quarantaine te gaan. Overige contacten, de derde categorie, zijn mensen met wie je langer dan 15 minuten contact hebt op meer dan 1,5 meter afstand. Als alle bewindslieden zich vrijdag aan de basisregels hebben gehouden, zouden ze in die laatste categorie vallen en niet in quarantaine hoeven.

Campagne om sportclubs en cultuurles van kinderen te betalen

De coronacrisis leidt tot meer kinderen die opgroeien in armoede, blijkt uit allerlei berekeningen. Steeds meer ouders kunnen het lidmaatschap van sportclubs en cultuurlessen niet meer betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt hulp en start maandag een campagne om daar nog eens op te wijzen. Het fonds stelt dat kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep.

Het fonds doet met de campagne Elk Kind Kan! een beroep op medewerkers in het basisonderwijs: van leerkrachten tot intern begeleiders en gymdocenten. Een belangrijke groep, want zij kunnen als betrokken professional een aanvraag indienen voor een gezin dat het financieel moeilijk heeft. Het fonds regelt dan de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur, zodat elk kind mee kan doen. Daarvoor bestaan er afspraken met gemeenten en provincies die hiervoor geld van het Rijk krijgen.

De overheid heeft geen keus

'De huidige besmettingscijfers zijn heel bedreigend voor de zorg, binnen de kortste keren liggen de ziekenhuizen weer vol' legt Wim Schellekens uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik hoop dat er morgen bij de persconferentie duidelijk wordt uitgelegd, we hebben geen keus, we kunnen niet versoepelen.'

De zwaar gehoopte versoepelingen van de maatregelen zitten er niet in. Er wordt nu zelfs gesproken over het verlengen van de maatregelen tot juni. 'Het is zo perspectiefloos en ik hoop dat het kabinet duidelijk het duivelse dilemma tussen strenge maatregelen en de negatieve gevolgen van de lockdown duidelijk kan uitleggen', aldus Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

Luister hier het hele gesprek

Oefensite voor kinderen die in coronatijd verkeersexamen doen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft speciaal voor alle kinderen van groep 7 en hun ouders een oefensite samengesteld om het verkeersexamen thuis voor te bereiden. Dit kan met oefenexamens en een examenquiz. Het VVN Theoretisch verkeersexamen is op 29, 30 en 31 maart.

VVN roept kinderen van groep 7 en hun ouders op om het theoretisch verkeersexamen te oefenen om in de verkeersexamen-week goed voor de dag te komen. In 2020 was er door de coronacrisis een grote omslag naar thuisonderwijs en werden de oefenexamens 424.186 keer gemaakt.

Horecabranche: uitblijven versoepelingen nieuwe teleurstelling

Dat het kabinet volgens Haagse bronnen nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen, komt voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als een teleurstelling. 'We wachten de berichtgeving van dinsdag af, maar natuurlijk is dit weer een nieuwe teleurstelling', aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden, omdat het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert.

Grandcafe de Sjees in Delft | Foto: ANP

Rutte en De Jonge zetten twee weken geleden de deur op een kier voor eventuele versoepelingen vanaf 31 maart. Ze noemden onder meer als optie dat de terrassen weer open zouden kunnen, maar dan moesten de coronacijfers zich wel goed ontwikkelen. 'Dat hebben we altijd in ons achterhoofd gehouden. Maar het blijft teleurstellend als het dan toch niet doorgaat', aldus de woordvoerder.

Ook winkeliersbranche noemt uitblijven versoepelingen 'zwaar teleurstellend'

Zwaar teleurstellend, zo noemt Krein Bons, de topman van vanHaren en bestuurslid van branchevereniging InRetail het dat het kabinet nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen. Hij zei dat zondagavond in Nieuwsuur. 'Helemaal omdat we al heel lang in gesprek zijn en er een fantastisch mooie routekaart ligt om de winkels open te doen.'

Sinds enige tijd kan er op afspraak worden gewinkeld. 'Een druppel', noemt Bons dat. Hij wijst op het geringe aantal mensen dat komt winkelen en op het grote aantal mensen dat niet komt opdagen. 'Echt killing', noemt hij het dat mensen zich vier uur van te voren moeten aanmelden om eventjes te komen winkelen. Hij wijst daarbij op de hoge parkeerkosten in sommige steden, die mensen dan moeten betalen voor een korte winkeltijd.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.