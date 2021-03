Coronavirus: 'Uitblijven versoepelingen is een nieuwe teleurstelling'

De overheid heeft geen keus

'De huidige besmettingscijfers zijn heel bedreigend voor de zorg, binnen de kortste keren liggen de ziekenhuizen weer vol' legt Wim Schellekens uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik hoop dat er morgen bij de persconferentie duidelijk wordt uitgelegd, we hebben geen keus, we kunnen niet versoepelen.'

De zwaar gehoopte versoepelingen van de maatregelen zit er niet in. Er wordt nu zelfs gesproken over het verlengen van de maatregelen tot juni. 'Het is zo perspectiefloos en ik hoop dat het kabinet duidelijk het duivelse dilemma tussen strenge maatregelen en de negatieve gevolgen van de lockdown duidelijk kan uitleggen', aldus Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

Oefensite voor kinderen die in coronatijd verkeersexamen doen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft speciaal voor alle kinderen van groep 7 en hun ouders een oefensite samengesteld om het verkeersexamen thuis voor te bereiden. Dit kan met oefenexamens en een examenquiz. Het VVN Theoretisch verkeersexamen is op 29, 30 en 31 maart.

VVN roept kinderen van groep 7 en hun ouders op om het theoretisch verkeersexamen te oefenen om in de verkeersexamen-week goed voor de dag te komen. In 2020 was er door de coronacrisis een grote omslag naar thuisonderwijs en werden de oefenexamens 424.186 keer gemaakt.

Horecabranche: uitblijven versoepelingen nieuwe teleurstelling

Dat het kabinet volgens Haagse bronnen nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen, komt voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als een teleurstelling. 'We wachten de berichtgeving van dinsdag af, maar natuurlijk is dit weer een nieuwe teleurstelling', aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden, omdat het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert.

Grandcafe de Sjees in Delft | Foto: ANP

Rutte en De Jonge zetten twee weken geleden de deur op een kier voor eventuele versoepelingen vanaf 31 maart. Ze noemden onder meer als optie dat de terrassen weer open zouden kunnen, maar dan moesten de coronacijfers zich wel goed ontwikkelen. 'Dat hebben we altijd in ons achterhoofd gehouden. Maar het blijft teleurstellend als het dan toch niet doorgaat', aldus de woordvoerder.

Ook winkeliersbranche noemt uitblijven versoepelingen 'zwaar teleurstellend'

Zwaar teleurstellend, zo noemt Krein Bons, de topman van vanHaren en bestuurslid van branchevereniging InRetail het dat het kabinet nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen. Hij zei dat zondagavond in Nieuwsuur. 'Helemaal omdat we al heel lang in gesprek zijn en er een fantastisch mooie routekaart ligt om de winkels open te doen.'

Sinds enige tijd kan er op afspraak worden gewinkeld. 'Een druppel', noemt Brons dat. Hij wijst op het geringe aantal mensen dat komt winkelen en op het grote aantal mensen dat niet komt opdagen. 'Echt killing', noemt hij het dat mensen zich vier uur van te voren moeten aanmelden om eventjes te komen winkelen. Hij wist daarbij op de hoge parkeerkosten in sommige steden, die mensen dan moeten betalen voor een korte winkeltijd.

