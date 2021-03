Coronavirus: Meer dan 46.000 positieve tests, 'coronababbeltruc' in Voorschoten

84-jarige vrouw uit Voorschoten slachtoffer 'coronababbeltruc'

In Voorschoten is een 84-jarige vrouw slachtoffer geworden van een corona-babbeltruc. Dat meldt de politie. Twee onbekende vrouwen belden zondagavond rond 18.30 uur aan bij het slachtoffer aan de Lord Baden Powellweg.

De vrouwen deden zich voor als thuishulp en zeiden dat ze de woning van de vrouw kwamen desinfecteren. Eenmaal binnen wist een van de twee vrouwen het slachtoffer aan de praat te houden. De andere zag kans een portemonnee te stelen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Beide vrouwen zijn rond de 25 jaar, droegen een mondkapje en spraken vermoedelijk Italiaans. De ene vrouw was circa 1.60 meter lang en de andere 1.50 meter lang, meldt de politie.

Afgelopen week meer dan 46.000 positieve coronatests

In de afgelopen week, tot en met dinsdag, zijn er 46.005 mensen positief op corona getest. Dat is 16 procent meer dan de week ervoor, zo meldt het RIVM.

Het reproductiegetal, dat de mate van besmettingen aangeeft, is verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart.

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis of op de intensive care ligt, stijgt eveneens. In de afgelopen week belandden 1441 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren 114 opnames meer dan de week ervoor. Op de intensive cares werden 313 mensen opgenomen, 39 opnames meer dan in de week ervoor.

Avondklok vanaf volgende week inderdaad een uur later

Bronnen binnen het kabinet bevestigen dat de avondklok vanaf volgende week een uurtje later ingaat. Dat meldt de NOS. Maandag deden een aantal burgemeester die oproep, en daar geeft het kabinet nu gehoor aan. De avondklok geldt vanaf volgende week woensdag vanaf 22.00 tot 04.30 uur.

Doordat de avondklok een uur verschuift, kunnen ook de supermarkten wat langer openblijven. Nu sluiten die allemaal om 20.45 uur.

Parkpop 2021 definitief van de baan

Het Haagse popfestival Parkpop gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten de veertigste editie uit te stellen naar de zomer van 2022. Een exacte datum wordt later bekend gemaakt. Guus Dutrieux, directeur van Ducos Productions, het bedrijf achter Parkpop, laat weten dat de eerste voorbereidingen al waren getroffen. 'De tekeningen lagen al klaar. We waren ook al bezig met leveranciers, de planning en de vergunningsaanvraag bij de gemeente. We zijn juist nog geen grote verplichtingen aangegaan omdat we het voorzichtig wilden spelen.'

Parkpop 2018 | Foto: Wouter Vellekoop

Volgens Dutrieux was de definitieve nagel aan de doodskist gezet op het moment dat duidelijk werd dat Parkpop geen gebruik zou kunnen maken van het garantiefonds voor festivals. Daarmee zouden eventuele verzonken kosten niet gewaarborgd zijn.

'Verschuiven avondklok leidt niet tot versnelling vaccinaties'

Volgens de GGD GHOR Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) leidt een langere avondklok niet tot meer vaccinaties op een dag. Beide organisaties geven tevens aan niet van plan te zijn om meer vaccinatieafspraken 's avonds in te plannen. 'Met een uur langer prikken kunnen we niet meer mensen vaccineren. Daarvoor zijn er namelijk niet genoeg vaccins beschikbaar", vertelt een woordvoerder van de GGD GHOR. "Onze capaciteit is nu voldoende om alles overdag te doen.'

Volgens een woordvoerder van de LHV komt het vaccinatietempo niet sneller te liggen bij een verschuiving van de avondklok. Over het algemeen maken huisartsen prikafspraken na het einde van hun praktijkdag. Op zaterdag wordt juist overdag geprikt. 'We hebben geen extra uur nodig', aldus de LHV.

Slob 'kruist vingers' dat scholen kunnen openblijven

Demissionair onderwijsminister Arie Slob hoopt dat de basis- en middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat nog, maar het aantal besmettingen loopt ook onder kinderen op. 'Fingers crossed', zegt Slob dinsdag.

Slob prijst de scholen die nu met maatregelen weer lesgeven. Ook is het aantal besmettingen onder kinderen in absolute aantallen nog relatief laag. Wel houdt hij een slag om de arm: 'Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren.'

Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook omdat er nu meer getest wordt. De testrichtlijnen voor kinderen in die leeftijd zijn inmiddels aangescherpt. Ook bij lichte klachten moeten zij zich laten testen. Bij een positieve uitslag moet de hele klas minstens vijf dagen in quarantaine, tenzij er wordt gewerkt in groepjes die op 1,5 meter van elkaar vandaan zitten.

De Jonge: vooruitzicht op korte termijn zorgelijk en onzeker

De besmettingscijfers en de toename van het aantal mensen dat dagelijks wordt opgenomen in het ziekenhuis, zorgen ervoor dat het vooruitzicht op korte termijn "zorgelijk en onzeker" is. Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge vlak voor een kabinetsoverleg over corona. De ruimte om een aantal regels los te laten is "buitengewoon beperkt", omdat het met de cijfers 'niet de goede kant op gaat'.

Op dinsdagavond geven de demissionair zorgminister en premier Mark Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen. Dit weekeinde lekte al uit dat de lockdown wordt verlengd, en dat het kabinet niet tot nauwelijks gaat versoepelen. Pas op de langere termijn is daar echt ruimte voor. 'We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om te zorgen dat we dat virus onder de duim houden', zegt De Jonge.

RIVM: 6340 nieuwe besmettingen, 662 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6340 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 662 minder dan gisteren. Toch blijft er sprake van een stevige stijging van het aantal besmettingen op weekbasis: 17 procent meer. In totaal liggen nu 2193 mensen met corona in de ziekenhuizen, waarvan 638 op de intensive care. Gisteren waren dat er respectievelijk 2073 en 611. Op weekbasis is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding sprake van een stijging van ongeveer 9 procent.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dreigt er eenzelfde piek in de ziekenhuizen te ontstaan als in begin januari. Toen lagen er maar liefst 2900 mensen in het ziekenhuis en moesten operaties al worden uitgesteld.

Epidemioloog Frits Rosendaal: ' Dit is niet het moment om te versoepelen'

Als het aan epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ligt blijven versoepelingen van de coronamaatregelen voorlopig achterwege. Ook de eerdere versoepelingen zijn volgens Rosendeel niet handig geweest. 'Het feit is dat er versoepelingen zijn gedaan toen de besmettingscijfers angstaanjagend hoog waren en zeker niet naar beneden bewogen. Nu gaan de cijfers weer omhoog, en dan is dit al helemaal niet het moment om te versoepelen.'

Ook het voorstel van de burgemeesters voor verlenging van de avondklok van 21.00 uur naar 22.00 uur ziet hij niet zitten. 'Ik verbaas me daarover. Het lijkt me een nogal paradoxale uitspraak. We hebben beleid dat erop is gericht om mensen elkaar zo min mogelijk te laten bezoeken. Dan moet je dat niet gaan faciliteren', aldus de epidemioloog. Volgens Rosendaal moet het kabinet juist goed uitleggen waarom de maatregelen zo hard nodig zijn.

'Het doet me een beetje denken aan een gesprek met kinderen die een uurtje langer op willen blijven. Ik heb er alle begrip voor, maar onze leiders moeten juist uitleggen waarom dat niet kan.'

Beluister hieronder het complete gesprek met Frits Rosendaal over de coronamaatregelen:

Vijf ambtenaren besmet na verkiezingen Zoetermeer

In Zoetermeer zijn na de verkiezingen van 17 maart vijf ambtenaren besmet geraakt met corona. Het gaat alleen om medewerkers van de gemeente, vooralsnog zijn er geen besmettingen bekend onder vrijwilligers die meewerkten op de stembureaus.

Iedereen die mee heeft gewerkt bij de verkiezingen heeft wel een mail gekregen van de gemeente. Iedereen die klachten heeft moet zich laten testen. Ook vrijwilligers die geen klachten hebben, maar wel gewerkt hebben tijdens de verkiezingen kunnen zich melden bij de GGD voor een test.

Lagere inkomens lopen meer risico op sterfte door corona

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat mensen met een laag inkomen meer risico lopen op sterfte door het coronavirus. Het CBS analyseerde samen met het Amsterdam UMC de sterftecijfers van de eerste golf van de corona-pandemie. Volgens het onderzoek van het CBS zijn de effecten van inkomensverschillen op coronasterfte het grootst bij mensen onder de 70. Voornamelijk mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lijken een verhoogd risico te lopen. Voor hen was het risico op overlijden tijdens de laatste weken van de eerste golf ruim anderhalf keer zo groot als die voor mensen van Nederlandse komaf.

Volgens onderzoekers zijn er een aantal factors die ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens vatbaarder zijn voor het coronavirus. Zo noemt het CBS krappe behuizing en arbeidsomstandigheden als risicofactors. Het sterfterisico was volgens het CBS vooral verhoogd in de regio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond

Nieuwe versoepelingen onwaarschijnlijk

Naar verwachting zal het demissionair kabinet dinsdagavond tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge geen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. Dat komt door de hoge besmettingscijfers. Op maandag sprak De Jonge nog van een 'zorgelijke' situatie. De kans dat de terrassen, winkels en het hoger onderwijs meer ruimte krijgen is voorlopig klein.

In verband met het ingaan van de zomertijd volgende week hebben de burgemeesters van het veiligheidsberaad aangedrongen op een latere ingang van de avondklok. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gaf maandag aan begrip te hebben voor die suggestie. Hij sprak van een 'begrijpelijke, beargumenteerde suggestie'.

Het advies om niet naar het buitenland op vakantie te gaan zal nog zeker tot half mei van kracht blijven.

Rode Kruis begint campagne tegen coronadip onder jongeren

Het Rode Kruis begint op 5 april met een campagne om jongeren te ondersteunen die dankzij de coronacrisis te maken hebben met eenzaamheid en stress. De actie is het vervolg van een eerdere campagne van het Rode Kruis uit februari. Jongeren die zich aanmelden voor de #skipdecoronadip-themamaand krijgen gedurende vier weken iedere week instructies, tips en uitdagingen van het Rode Kruis toegesteerd om ervoor te zorgen dat jongeren beter in hun vel zitten.

Volgens psycholoog Madelon Bronner is de themamaand bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar die tijdens de coronacrisis regelmatig last hebben van stress, eenzaamheid of een gebrek aan motivatie. 'Tijdens de #skipdecoronadip-themamaand geven we hen handvaten om hiermee om te gaan', aldus Bronner.

