Coronavirus: GGD: tienduizenden nieuwe afspraken AstraZeneca gemaakt

GGD: tienduizenden nieuwe prikafspraken AstraZeneca gemaakt

Ongeveer 33.500 mensen die in de langdurige zorg werken, hebben in de afgelopen dagen een nieuwe afspraak gemaakt om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. Hun afspraken werden anderhalve week geleden afgezegd toen Nederland tijdelijk stopte met het toedienen van het vaccin.

In totaal werden toen 43.000 afspraken geannuleerd. De GGD verwacht een week nodig te hebben om de achterstand in te lopen.

Rutte: onverstandig dat kerk op Urk weer vol zit

Premier Mark Rutte vindt het onverstandig dat de Sionkerk op Urk de coronamaatregelen laat varen en de kerk weer laat vollopen. Hij snapt dat mensen de coronamaatregelen beu zijn, maar wijst erop dat 'op die manier het virus weer welig kan tieren. Dan liggen de ziekenhuizen dadelijk weer vol'.

Vanwege de vrijheid van godsdienst is er weinig wat de overheid kan doen om de kerk tot ander beleid te bewegen, maar volgens de premier 'hebben ze ook een verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap in Nederland. Volgens mij is het ook heel christelijk om ook die verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen. Daar vertrouw ik ook op.'

'We vragen iedereen in Nederland, ook de kerkgemeenschap op Urk, om een gezamenlijke inspanning te blijven leveren om het virus te bestrijden.'

De Sionkerk, die plek heeft voor zo'n vijfhonderd mensen, heeft het beleid sinds afgelopen weekend veranderd. Iedereen zonder gezondheidsklachten is welkom, mondkapjes zijn niet verplicht en ook hoeft er geen afstand te worden gehouden. De kerkenraad zegt tegemoet te willen komen aan 'de nood en het geestelijk welzijn' van de gemeente.

Foto ter illustratie | ANP

Zelftest van twee bedrijven goedgekeurd

Het ministerie van Volksgezondheid heeft twee tests goedgekeurd waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het departement verwacht de eerste zelftests half april te ontvangen. Die zullen dan beschikbaar worden gesteld aan het onderwijs, en aan werkgevers die hun werknemers willen testen.

Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal iets gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2187, elf minder dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 625 op de intensive care, twee meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

RIVM: aantal coronapatiënten op intensive cares kan verdubbelen

De druk op de intensive cares kan in de komende weken ongeveer verdubbelen. Daar houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rekening mee. Momenteel liggen 600 tot 650 coronapatiënten op een ic-afdeling, begin april kan dat zijn gestegen tot ergens tussen de 1000 en 1250.

De laatste keer dat er meer dan duizend coronapatiënten op een intensive care werden behandeld, was op 23 april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf.

Directeur Jaap van Dissel van het RIVM deelde de prognose woensdag met de Tweede Kamer. Hij ziet een link met de heropening van de basisscholen eind januari. Als dat besluit niet was genomen, zou het aantal coronapatiënten op de ic's op het huidige niveau zijn blijven hangen, dus rond de zeshonderd mensen.

Van Dissel: sneltesten kunnen leiden tot meer besmettingen

Het gebruik van sneltesten kan in theorie leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen, zei directeur Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer. Ze geven namelijk nooit een volledig betrouwbare uitslag. Het kabinet wil delen van de samenleving door middel van de grootschalige inzet van toegangstesten en zelftesten versneld openen.

Sneltesten kunnen heel zinvol zijn, benadrukte Van Dissel, omdat ze coronabesmettingen aan het licht kunnen brengen bij mensen zonder klachten. Maar het is wel van groot belang om ook na een negatieve testuitslag met een sneltest toch de coronamaatregelen na te leven. Omdat sneltesten nooit volledig betrouwbaar zijn 'ga je dus gevallen missen die wel degelijk het virus bij zich dragen, maar negatief testen'. Van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM.

Jaap van Dissel tijdens de briefing van de Kamer | Foto: ANP

Gezondheidsraad ziet potentie in coronavaccin via huid of neus

Coronavaccins worden nu nog uitsluitend met een injectie in de spier toegediend, maar nieuwe manieren van toediening zouden op termijn weleens efficiënter kunnen blijken. De Gezondheidsraad schrijft dat op termijn de toediening via de huid of de slijmvliezen, bijvoorbeeld via een neusspray, 'uitkomst zou kunnen bieden'. Een lagere dosis vaccin 'zou dan kunnen volstaan om een immuunrespons op te wekken', aldus een commissie van de raad die zich bezighoudt met medische vraagstukken rond Covid-19.

Dat een lagere dosis waarschijnlijk voldoende is bij de alternatieve methoden, komt doordat de huid en slijmvliezen specifieke afweercellen hebben. Ook zijn daar meer afweercellen aanwezig dan in de spieren, legt de Gezondheidsraad uit in een brief aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Met een lagere dosering zou zodoende toch een sterke immuunrespons opgewekt kunnen worden. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid vaccin meer mensen gevaccineerd kunnen worden. Gezien de grote schaarste aan vaccins is dat een aanlokkelijke gedachte.

RIVM-directeur: het zijn de vaccins die het vaccineren vertragen

De levering van vaccins bepaalt hoe snel er in Nederland kan worden gevaccineerd, zegt Jaap van Delden, die voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus leidt. "Het zijn de vaccins die het vaccineren vertragen", verdedigt hij de Nederlandse vaccinatie-aanpak woensdag in de Tweede Kamer.

Van Delden is vooral kritisch over AstraZeneca. Die levering is 'zeer instabiel', niet alleen in hoeveel het bedrijf levert, maar ook wanneer dat komt. De grafieken van die leveringen zijn volgens Van Delden 'een chaos'. Vaccinaties met AstraZeneca moesten al meerdere keren worden uitgesteld en aangepast en Van Delden sluit niet uit dat dat vaker gebeurt. Daarom houdt Nederland voor de zekerheid een grotere voorraad van dat middel achter de hand dan bij concurrent Pfizer, dat stabieler levert. Moderna, fabrikant van het derde vaccin, levert nog niet veel doses.

De AstraZeneca-voorraad is nu groter dan het RIVM zou willen, omdat Nederland een grote levering had gekregen vlak voordat de vaccinatie met AstraZeneca werd stilgelegd. Tijdens die prikpauze kwam bovendien nog een levering binnen. In de komende periode zullen die vaccins worden ingezet en moet de voorraad kleiner worden.

Huisartsen krijgen volgende week extra vaccins

Huisartsen in Zuid-Holland krijgen vanaf 31 maart extra vaccins om mensen in te enten. Het gaat hierbij om thuiswonende ouderen van 63 en 64 jaar, zorgverlenende huisartsmedewerkers, thuiswonende mensen met het Downsyndroom en mensen met een bmi hoger dan veertig.

Deze nieuwe doelgroepen zijn, niet als niet-mobiele 65-plussers en mensen met neurologische aandoeningen en ademhalingsproblemen als volgende aan de beurt om gevaccineerd te worden. Zij zullen binnenkort een uitnodiging krijgen voor een vaccinatie.

Kamer debatteert over verlenging van de coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het besluit van het demissionaire kabinet om de coronamaatregelen opnieuw te verlengen, nu tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat vanaf 31 maart een uur later in, vanaf 22.00 uur. Ook wordt mensen tot en met 15 mei ontraden om naar het buitenland te reizen. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.

Tijdens de laatste persconferentie hadden ze nog hoop gegeven dat eind maart - bij een gunstige ontwikkeling - onder meer de terrassen weer open zouden kunnen, evenals het hoger onderwijs, en dat winkels meer mogelijkheden kregen voor de verkoop. Maar de boodschap was dinsdag somber. De strenge lockdown die medio december is ingegaan, blijft nog grotendeels van kracht. Sindsdien zijn wel de basis- en middelbare scholen weer (deels) geopend. Ook mogen meer mensen weer buiten sporten.

Wel wezen Rutte en De Jonge op het vooruitzicht dat 'richting de zomer' zeker meer mogelijk zal worden, omdat miljoenen mensen tegen die tijd zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Begin van de zomer kunnen mensen die dat willen, in ieder geval hun eerste prik hebben gehad, zei De Jonge. Een groot deel zal dan ook al de tweede prik hebben gekregen, die nodig is om een optimale bescherming te krijgen. Het Janssen-vaccin bestaat maar uit één prik en komt op korte termijn beschikbaar.

LEES OOK: Rutte: nog geen versoepelingen, avondklok gaat wel uurtje later in

Prikken met AstraZeneca wordt hervat

De GGD'en beginnen woensdag weer met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca. De vaccinaties met dat middel waren anderhalve week geleden stilgelegd uit angst voor mogelijke zeldzame bijwerkingen.

GGD'en dienen het AstraZeneca-vaccin toe aan mensen die in de zorg werken. Vanwege de prikpauze moesten 43.000 prikafspraken worden afgezegd. Die mensen zijn als eersten aan de beurt.

Huisartsen dienen het vaccin van AstraZeneca ook toe. Zij geven het aan 60- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en mensen met extreem overgewicht. Verder wordt het vaccin gegeven aan medewerkers en cliënten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook die inentingen beginnen deze week.

Janssen levert in april bijna 170.000 Leidse vaccins

Farmaceut Janssen levert in april bijna 170.000 coronavaccins aan Nederland, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Van dit vaccin is maar een prik nodig.

Halverwege april levert Janssen 84.750 vaccins. In de laatste week van de maand wordt nog eens eenzelfde hoeveelheid geleverd. De farmaceut wil in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen vaccins leveren.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder het vaccin van Janssen als eerste toe te dienen aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen.

Test over coronagedrag cafébezoekers gaat niet door

De voorgenomen Fieldlab-test van een aantal horecazaken in Utrecht om het het coronagedrag van cafébezoekers te onderzoeken, gaat in zijn geplande vorm niet door. Volgens het kabinet is het vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus niet mogelijk om de 'praktijktest' te organiseren.

Onderzoekers willen met de test kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie.

Het kabinet zal met de betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden van een kleinschaligere variant. Wanneer die kan plaatshebben is nog niet bekend. Onder coördinatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in overleg met andere betrokken departementen en de veiligheidsregio's en gemeenten wordt voor de pilots in april een planning opgesteld, die past bij de dan geldende epidemiologische situatie. Ook Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO zijn bij de test betrokken.

LEES OOK: Horeca teleurgesteld na langere sluiting: 'We voelen ons in de maling genomen'

Kuipers: verlaten avondklok heeft geen effect op besmettingen

Dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later ingaat, zal volgens Ernst Kuipers geen effect hebben op het aantal besmettingen. Dat zei de hoogleraar en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dinsdagavond in de talkshow Op1.

'Een uur opschuiven heeft vrijwel zeker nauwelijks enig effect. Als het al een effect heeft', zei Kuipers, die zich nog altijd zorgen maakt om de hoge besmettingscijfers. Maandag liet hij al weten dat versoepelen op dit moment vragen om problemen is.

'We zitten op dit moment qua aantal besmettingen en daarmee ook met het aantal patiënten in de ziekenhuizen op een hoog niveau", zei Kuipers in Op1. Volgens hem zijn in het afgelopen jaar bij dezelfde besmettingscijfers de maatregelen juist aangescherpt. 'En de aantallen stijgen', zegt hij over de huidige situatie. 'Dat geeft al aan: je hebt niet heel veel ruimte.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.