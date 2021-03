Coronavirus: 7740 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds begin januari

Afspraken tegen huisuitzettingen in coronatijd opnieuw verlengd

De overheid en verhuurders blijven zich inzetten om huisuitzettingen van huurders tijdens de coronacrisis te voorkomen. Afspraken die hierover vorig jaar werden gemaakt, zijn opnieuw verlengd, laat demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer weten.

Bij extreme overlast of criminele activiteiten kunnen mensen nog wel worden uitgezet. Ook als een huurder niet reageert op pogingen van de verhuurder om in contact te komen, of bijvoorbeeld niet wil meewerken aan een betalingsregeling, kan er van de afspraken worden afgeweken.

7740 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds begin januari

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het is vergelijkbaar met woensdag, toen ruim 7600 positieve tests werden geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is wel het hoogste aantal in een etmaal sinds 8 januari. Bovendien is het voor een donderdag bijzonder veel. Het aantal positieve tests varieert van dag tot dag. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2192 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vijf meer dan op woensdag, maar iets minder dan op dinsdag en maandag.

Verpleegafdelingen behandelen 1573 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er elf meer dan een dag geleden. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 625 naar 619. Het is wel de zesde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de zeshonderd ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In het afgelopen etmaal belandden 283 mensen op een verpleegafdeling of intensive care vanwege een coronabesmetting. In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1900 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 271 mensen per dag. Dat is het hoogste peil sinds 10 januari. De instroom stijgt al een tijdje en het LCPS verwacht dat dit de komende tijd ook doorgaat, als gevolg van de Britse variant van het coronavirus.

Tien miljoen coronatesten afgenomen in Nederland

In de teststraten van de GGD zijn tot nu toe 10 miljoen coronatesten afgenomen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat het momenteel 'alle hens aan dek is'. Dat geldt niet alleen op de testlocaties zelf, maar ook voor de laboratoria die testen analyseren en voor de callcenters die testafspraken maken en bron- en contactonderzoek doen.

Afgelopen week werd een recordaantal van 518.316 testen afgenomen, aldus GGD GHOR. Dat is ruim 5 procent van het totale aantal testen dat sinds de corona-uitbraak in Nederland is gedaan.

De GGD blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten testen bij klachten die op Covid-19 kunnen duiden. Om de testen af te nemen hebben de gezondheidsdiensten intussen een netwerk van zo'n 250 testlocaties opgebouwd.

Formatiegesprekken geannuleerd na positieve coronatest Ollongren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is positief getest op het coronavirus. Ollongren is namens D66 verkenner in de kabinetsformatie. De formatiegesprekken die donderdag gevoerd zouden worden met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, zijn tot nader order uitgesteld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft zich ook laten testen, nadat staatssecretaris Mona Keijzer eerder deze week positief was getest. Hij blijkt niet besmet met het coronavirus.

Rijswijkse huisarts in startblokken om te vaccineren: 'Hartstikke blij mee'

Binnenkort mogen de huisartsen beginnen met vaccineren. 'Daar zijn we hartstikke blij mee', vertelt Barbara de Doelder. 'We staan al een aantal maanden in de startblokken.' Huisartsen mogen vanaf nu bestellen en krijgen als het goed is volgende week de vaccins. 'Als we weten wanneer we het krijgen, kunnen we de uitnodiging gaan sturen.'

Zoveel toeloop in een huisartsenpraktijk voelt misschien onveilig, toch is dat volgens De Doelder niet het geval. 'Huisartsenpraktijken zijn niet zo ingericht als GGD. Wel hebben we ervaring met het geven van vaccins. Nu moeten mensen 15 minuten wachten na het geven van de prik. Daar richten we onze locaties op in.' Ook staat het vaccinatieprogramma de reguliere huisartsenzorg niet in de weg, verzekert de huisarts. 'Dat moet gewoon door.'

De huisartsen gaan in eerste instante mensen prikken in de leeftijd van 63 en 64 jaar oud. 'Daarnaast vaccineren wij de groep met een BMI boven de 40 en de mensen boven de 18 jaar met een downsyndroom.' En daarna? 'Waar het nu op lijkt, is dat we de mensen die jonger dan 60 zijn - en in aanmerking komen voor de griepprik - ook gaan vaccineren. Dat is best een grote groep. We zijn in gesprek met de GGD om te zien of we dat samen kunnen doen, eventueel op gezamelijke locaties.'

Meer klachten over drukke treinen

De NS krijgt steeds meer klachten over te drukke treinen. Maar reizigers moeten er rekening mee houden dat ze binnenkort toch weer naast elkaar moeten zitten. Daarvoor waarschuwt Tjalling Smit, als lid van de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor de dienstregeling, in dagblad Trouw.

'Mensen zijn inmiddels gewend aan anderhalve meter afstand en een mondkapje', zegt Smit in de krant. 'Met alleen zo’n kapje voelen ze zich onveilig. En nu hebben ze nog vaak een ‘viertje’ voor zichzelf, met hun tas naast zich. Maar dat kan binnenkort niet meer. Reizigers zullen weer naast elkaar moeten zitten.'

Want er is niet veel ruimte om de treincapaciteit uit te breiden als straks het aantal reizigers weer toeneemt, laat Smit weten. Momenteel rijdt de NS al met 90 procent van het normale aantal treinen. De treinvervoerder krijgt de laatste tijd enkele honderden klachten per week. 'Vroeger klaagden reizigers als de trein voor 90 procent vol zat', aldus Smit. 'Nu doen ze dat al bij 40 procent.'

Goedkeuring gevraagd voor AstraZeneca in Leiden

Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn coronavaccin bij Halix in Leiden. Een snelle goedkeuring zou kunnen leiden tot de eerste leveringen aan de Europese Unie tegen het einde van deze maand, is de verwachting.

AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Zelfs het fors teruggeschroefde doel om vóór april 30 miljoen doses te leveren is nog ver uit zicht, zegt de Europese Commissie. De leveringen vallen tegen omdat de productie in een Belgische fabriek hapert, voerde AstraZeneca aan. Voor het Leidse Halix vroeg AstraZeneca maar geen goedkeuring aan. Waarom het bedrijf daarmee zo lang wachtte, wil het niet zeggen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.