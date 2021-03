Coronavirus: GGD'en stoppen met diepe coronaneustest bij kinderen

Vaccinatielocatie Krimpenerwaard 12 april open

De GGD Hollands Midden gaat op 12 april beginnen met het vaccineren op de nieuwe locatie in Bergambacht. De locatie in sport- en zalencentrum De Waard is al enkele weken klaar voor gebruik, maar omdat er nog niet voldoende vaccins zijn geleverd werd hier nog geen gebruik van gemaakt.

De gemeente Krimpenerwaard laat weten dat hier vanaf 12 april verandering in gaat komen. De Waard heeft tien prikstraten, waardoor er in indien nodig tien mensen tegelijk gevaccineerd kunnen worden. Mensen die door de GGD worden ingeënt kunnen hier terecht, maar ook huisartsen die ruimtegebrek hebben kunnen van de nieuwe locatie gebruikmaken.

Mark Rutte schuift aan bij Veiligheidsberaad

Minister-president Mark Rutte schuift maandag in Utrecht aan bij de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis de tweede keer dat de premier deelneemt aan de vergadering van de burgemeesters. Naast Rutte vergadert maandag een 'bredere afvaardiging van het kabinet' mee, aldus een woordvoerster van het beraad.

Gewoonlijk is justitieminister Ferd Grapperhaus namens het kabinet bij het Veiligheidsberaad. Ook coronaminister Hugo de Jonge schuift regelmatig aan. Maar volgens de woordvoerster was er nu zowel bij de bewindslieden als bij de burgemeesters behoefte om eens met meer mensen te praten over de huidige corona-aanpak.

Op de agenda staat onder meer de routekaart naar mogelijke versoepelingen als het aantal coronabesmettingen daalt. Het Veiligheidsberaad vond begin deze maand dat er vooral in de buitenlucht sneller meer vrijheden mogelijk zijn en heeft een alternatief gemaakt voor de routekaart van het kabinet. De burgemeesters willen ook dat het aantal toegediende vaccinaties een rol gaat spelen bij versoepelingen. Daarnaast komt maandag het heropeningsplan voor onder meer cultuur, winkels en horeca aan de orde.

GGD'en stoppen met diepe coronaneustest bij kinderen

Alle GGD’en stoppen vanaf 4 april met de diepe coronaneustest bij kinderen. Vanaf dat moment krijgen kinderen tot twaalf jaar een ondiepe neustest, samen met een keeltest. Een woordvoerder van GGD GHOR bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

De meeste van de 25 GGD’en gebruikten tot nog toe de diepe neustest en keelbemonstering, geeft de woordvoerder aan. 'Dat volstond en viel voor de meeste kinderen mee, maar waar het minder invasief kan, is dat alleen maar fijn.'

Omroep West ging donderdag nog langs bij een kinderteststraat:

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zei eerder dat de GGD'en allemaal kortere teststaafjes zouden moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik, gaf hij aan. Het gebruiken van deze kinderstaafjes biedt voldoende zekerheden over de eventuele besmettingen, aldus Illy. Hij vergeleek het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren.

Overheidstekort in coronajaar was 34 miljard euro

De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 34 miljard euro, waar een jaar eerder nog een overschot was van 14 miljard euro.

Het tekort komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product. De schuld nam in een jaar tijd met 40 miljard euro toe, tot 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp, aldus het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

Volgens de Europese regels mag het tekort maximaal 3 procent zijn, waarbij de schuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp. Door de uitzonderlijke omstandigheden vanwege corona heeft de Europese Commissie de Europese begrotingsregels echter tijdelijk opgeschort.

De uitgaven van het Rijk stegen vorig jaar met 44 miljard euro tot 384 miljard euro. Circa 30 miljard euro werd als subsidie aan bedrijven en instellingen verleend, waarvan de helft ongeveer werd gebruikt voor loonsubsidies.

Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

De onderzoekers hebben goede hoop dat het apparaatje kan helpen in de strijd tegen corona. De armband meet continu indicatoren zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Voordat de drager symptomen heeft, kan het hulpmiddel al een besmetting melden. De drager krijgt een seintje om zich te laten testen. 'Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling. Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met Covid-19', zegt Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. Hij leidt het onderzoek.

Deelnemers dragen de armband 's nachts. 'Dit is het eerste smart device dat realtime gegevens verwerkt. En dat is belangrijk want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een Covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst', aldus Grobbee.

Ministerraad vergadert voor het eerst digitaal

Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft 'voorlopig' ook zo. De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal bewindslieden zit daarom in quarantaine.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis een jaar geleden zijn de ministers en staatssecretarissen vrijdag altijd fysiek bijeen blijven komen. Wel zaten ze in een andere zaal dan normaal om goed afstand te kunnen houden.

Leden van het kabinet vergaderen al wel veel digitaal, maar de ministerraad was de uitzondering. Een digitale ministerraad was volgens premier Mark Rutte "heel lastig" vanwege het staatsgeheime karakter, zei hij dinsdag nog.

Maar na de laatste besmettingen moet ook de ministerraad eraan geloven. 'Gezien het feit dat er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten', aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

'Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren'

Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de schuld van besmettingen onder collega's en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rondom de zorg.

Foto ter illustratie | Foto: HagaZiekenhuis

Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen weken tientallen meldingen binnen. 'Die lopen uiteen van emotionele druk, want 'heb je het niet voor je patiënten over om je te laten vaccineren?', tot meldingen waarbij is gedreigd met het inhouden van salaris', zegt Anneke Westerlaken, voorzitter Zorg & Welzijn bij de vakbond. Ook de FNV krijgt bijna wekelijks meldingen van zorgpersoneel dat zich onder druk gezet voelt door de werkgever. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die zich niet willen laten vaccineren, waarna de werkgever dreigt met 'andere stappen'.

