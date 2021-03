Coronavirus: 'Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren'

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

De onderzoekers hebben goede hoop dat het apparaatje kan helpen in de strijd tegen corona. De armband meet continu indicatoren zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Voordat de drager symptomen heeft, kan het hulpmiddel al een besmetting melden. De drager krijgt een seintje om zich te laten testen. 'Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling. Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met Covid-19', zegt Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. Hij leidt het onderzoek.

Deelnemers dragen de armband 's nachts. 'Dit is het eerste smart device dat realtime gegevens verwerkt. En dat is belangrijk want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een Covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst', aldus Grobbee.

Ministerraad vergadert voor het eerst digitaal

Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft 'voorlopig' ook zo. De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal bewindslieden zit daarom in quarantaine.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis een jaar geleden zijn de ministers en staatssecretarissen vrijdag altijd fysiek bijeen blijven komen. Wel zaten ze in een andere zaal dan normaal om goed afstand te kunnen houden.

Leden van het kabinet vergaderen al wel veel digitaal, maar de ministerraad was de uitzondering. Een digitale ministerraad was volgens premier Mark Rutte "heel lastig" vanwege het staatsgeheime karakter, zei hij dinsdag nog.

Maar na de laatste besmettingen moet ook de ministerraad eraan geloven. 'Gezien het feit dat er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten', aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

'Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren'

Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de schuld van besmettingen onder collega's en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rondom de zorg.

Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen weken tientallen meldingen binnen. 'Die lopen uiteen van emotionele druk, want 'heb je het niet voor je patiënten over om je te laten vaccineren?', tot meldingen waarbij is gedreigd met het inhouden van salaris', zegt Anneke Westerlaken, voorzitter Zorg & Welzijn bij de vakbond. Ook de FNV krijgt bijna wekelijks meldingen van zorgpersoneel dat zich onder druk gezet voelt door de werkgever. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die zich niet willen laten vaccineren, waarna de werkgever dreigt met 'andere stappen'.

