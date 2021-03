Bij ons in Segbroek: 'Hier komen zo veel verschillende mensen samen'

'Er is echt geen wijk in Den Haag waar die verschillen zo groot zijn. Maar je wordt overal zo ontzettend warm ontvangen', zegt Fred. 'En je merkt ook dat iedereen enorm trots is op de buurt. Jeetje hé, dat is zo gaaf!'

Fred praat met iedereen in de wijk, ook met de dieren. Zo gaat hij langs bij stadsboerderij de Gagelhoeve. Daar zijn net lammetjes geboren. 'Enorm grappig, want de begraafplaats ligt er direct naast. Zo dichtbij zijn leven en de dood dus.'

Ook maakt hij een wandeling met acteur Stefan de Walle, de nationale Sinterklaas. 'Hij woont dus al jaren gezellig in Segbroek. Met hem ga ik even een visje halen.' Ook bezoeken ze plekken uit Stefan zijn jeugd.

Wat vooral opvalt is het initiatief dat veel bewoners nemen. 'Zo ga ik met de Plastic Ridders vuil prikken. En bezoek ik de Beeklaan. Daar pimpen ze de wijk op met bloembakken en tuintjes. Dat is zo uit de hand gelopen, dat de hele wijk nu aan het vergroenen is.'

In het drieluik 'Bij ons in Segbroek', dat bij Omroep West wordt uitgezonden, gaat presentator Fred Zuiderwijk op reis door het Haagse stadsdeel. Vanaf donderdag 25 maart is de serie drie donderdagen om 17.00 uur te zien op TV West.

