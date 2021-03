Opgeknapte Van Barneveld: 'De stress van zes weken kwam er in een keer uit'

Er ging vrijdag een schok door de dartwereld. Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld werd tijdens het toernooi in het Engelse Milton Keynes plotseling onwel. 'Het leek wel of zes weken van stress er ineens uitkwamen', vertelt de inmiddels weer herstelde Hagenaar.

Barney was in Engeland voor het Players Championship. De Hagenaar vertelt te hebben getwijfeld om af te reizen naar Milton Keynes. 'Mijn vader heeft zondag een herseninfarct gehad. Pas toen zijn situatie stabiel was, heb ik op aandringen van mijn moeder en zus besloten om toch naar Londen te gaan. Maar dan sta je de hele week wel met een schuldgevoel te spelen, want je laat de zorg toch over aan je familie.'

Het was niet de eerste tegenslag voor Van Barneveld in het nog prille jaar. 'Het begon voor ons met de storm in februari', blikt Barney terug. 'Een deel van ons huis is toen ingestort en dat is nog steeds niet hersteld. Dat levert veel stress op, want iedereen wil aandacht van je. De verzekering, de aannemers. Je bent er de hele tijd mee bezig.'

Allerlei pannetjes

Toen kwam er vorige week een nieuwe storm overheen. 'Het begon weer te lekken en je bent dan de hele tijd met allerlei pannetjes in de weer om het water van de lekkages op te vangen', zo blikt Van Barneveld terug.

'Ineens begon alles te tollen en stortte ik helemaal in' - Raymond van Barneveld

Voor het Players Championship werden vier toernooien in Milton Keynes gehouden, van dinsdag tot en met vrijdag. Na de uitschakeling op de laatste dag leek het lampje bij de darter uit te gaan. 'Het darten verliep niet heel succesvol', geeft Barney toe. 'Na mijn laatste partij moest ik nog een partij schrijven (de stand bijhouden, red.). Je staat dan in een heel klein hokje waar je je niet kunt bewegen. En ineens begon alles te tollen en stortte ik helemaal in.'

Infuus met zoutoplossing

De aanwezige medici kwamen direct in actie. 'Ik werd op een stoel gezet, maar zakte direct weer weg en daarna zelfs nog een derde keer. Er werd direct een ambulance opgeroepen en uit respect werd het toernooi ook stilgelegd. Dat vond ik wel een mooi gebaar. Gelukkig hoefde ik uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.'

Barney is diabetespatiënt, maar volgens de darter is dat niet de oorzaak dat hij onwel is geworden. 'Mijn suiker was wel iets verhoogd, maar dat kwam mede door een suikertabletje dat ze mij hebben toegediend nadat ik de eerste keer onderuit ging. Het is een impuls die mensen hebben bij iemand met suikerziekte, maar dat hoeft niet altijd de oorzaak te zijn', legt de Hagenaar uit. 'Bij mij was het puur de stress van de afgelopen zes weken. Ik ben aan een infuus met een zoutoplossing gelegd en gelukkig kon ik na drie kwartier zelf naar mijn hotelkamer toe.'

Wordt er claustrofobisch van

De darter zegt zich inmiddels weer goed te voelen. 'Ik heb ook zelf naar huis kunnen rijden vanuit Londen naar Den Haag', vertelt hij. Wel heeft hij het hele weekend nagedacht over hoe het heeft kunnen gebeuren. 'Het moet echt stress geweest zijn. Van de spanning van de Qualifying School waar ik mijn tourcard binnen moest halen, direct door naar de toernooien. Het is een drukke tijd geweest.'

'Je zit in een bubbel. Je wordt er claustrofobisch van' - Raymond van Barneveld

'We zaten in Milton Keynes in een prachtig hotel, maar je zit wel in een bubbel. Dus je wordt getest bij aankomst en daarna mag je je hotel niet uit, behalve voor de wedstrijden. Je zit dus echt acht tot zestien uur achterelkaar op je kamer. Je kan niks. Je wordt er claustrofobisch van. Ik hoorde later dat Ron Meulenkamp, een andere Nederlandse darter, bij het schrijven van een partij ook weggelopen is, omdat hij zich niet lekker voelde. Het was iets dat dus iedereen had kunnen overkomen.'

Last van onderrug

Van Barneveld heeft nu een maand om bij te komen, want het darten ligt even stil. 'Ik speel nu vooral de vloertoernooien en die gaan op 23 april pas weer verder. In die tijd heb ik me wel voorgenomen om meer te bewegen, want door alle coronabeperkingen komt dat er te weinig van. Verder moet ik vooral blij zijn dat de schade meevalt. Ik heb wat last van mijn onderrug, maar had een veel hardere klap kunnen maken.'

Het belangrijkste is dat Barney komende maand zich geestelijk weer wil opladen. 'Ik herken het wel van vroeger', legt de darter uit. 'Ik ging vroeger in het seizoen een aantal weken naar Spanje om bij te komen en dan kon ik er ook de klok op gelijk zetten dat ik in de eerste week griep zou krijgen. Na een jaar op je tenen lopen is het een signaal van je lichaam. En dit jaar is het allemaal nog wat lastiger en is er nog meer op me af gekomen.'

