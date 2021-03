Huizenprijzen Zoeterwoude door het dak: 'Je kunt alleen maar kopen met een grote zak geld'

'Eerlijk gezegd vind ik het een hele zorgelijke ontwikkeling', zegt Ferenc Obèr van Obèr Makelaardij, veel actief in de buurt van Zoeterwoude. Maar hij begrijpt wel waarom de prijzen zo de lucht inschieten. 'Zoeterwoude heeft nu eenmaal alle voordelen van een dorp, maar is niet ver bij de stad vandaan. Bovendien is Zoeterwoude - zowel Rijndijk als Dorp - populair bij mensen die er ooit opgroeiden, een tijdje in de stad woonden, en nu weer terug willen.' Een kwestie van vraag en aanbod dus. 'Als we een mooie eengezinswoning van onder de vier ton aanbieden, is de belangstelling overweldigend.'

'Het is zorgwekkend. Zeker als starter moet je een grote zak geld meenemen' - Ferenc Obèr, makelaar

Zoeterwoude domineert het afgelopen jaar wel meer lijstjes die te maken hebben met de woningmarkt. Zo werd nergens procentueel meer bijgebouwd dan in Zoeterwoude. En geen enkele gemeente in onze regio groeide afgelopen jaar zo hard. Sterker nog: ook in de landelijke lijstjes staat Zoeterwoude hoog.

Niet duidelijk waar de grens ligt

De populariteit in de omliggende gemeenten is al langer gaande. 'Kopers kozen eerder ook vaak voor Leiderdorp, dat inmiddels helemaal vervlochten is met Leiden. Nu ook daar het aanbod minder wordt, schuiven die kopers op naar Zoeterwoude. En tel daarbij het relatief hoge aantal mensen die willen terugkeren op, en de prijzen stijgen automatisch.'

Waar die grens ligt, is nog niet duidelijk. Zolang de hypotheekrente blijft dalen, kunnen kopers meer lenen, waardoor de prijzen blijven stijgen. Rabobank becijferde eerder dit jaar dat ook dit jaar de huizenprijzen weer bijna 10 procent in de plus gaan.

Drama voor starters

'Deze markt is een drama voor starters', zegt Obèr die de ontwikkeling met lede ogen aanziet. 'Niet zo lang geleden verkocht ik een eengezinswoning van vier ton, waar tien tot vijftien procent bóven de waarde werd geboden. Op zo'n manier kun je alleen nog een huis kopen als je een hele grote zak geld meebrengt. Bovendien is het een risico: natuurlijk is geld lenen nu goedkoop, maar je moet het ook allemaal weer terugbetalen. Veel mensen lijken dat te vergeten'.

