Burgemeester wil erkenning leed Molukse gemeenschap: 'Nog steeds veel pijn'

Burgemeester Han Weber van Zuidplas heeft het kabinet opgeroepen om te erkennen dat de Molukse gemeenschap leed is aangedaan. Het is zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers in ons land aankwamen. 'Zelfs de huidige generaties hebben nog steeds een groot gevoel van onrecht', vertelt de burgemeester. 'En niet ten onrechte.'

De Molukkers kwamen in 1951 naar Nederland. Burgemeester Weber vertelt over de slechte ervaringen van de Molukkers toen. 'Ze waren in dienst van Nederland, maar werden bij aankomst direct uit het leger ontslagen. Dat was een heel koude douche voor ze. Ze werden ondergebracht in barakken die een paar jaar ervoor nog door de Duitsers werden gebruikt als doorgangskampen.'

De Molukkers zouden een paar jaar in onder meer Kamp Vught en Kamp Westerbork wonen. Daarna vestigden ze zich in verschillende gemeentes waar ze een eigen Ambonwijk vormden. Zo ook in Moordrecht. In het dorp wonen ongeveer duizend Molukkers. 'Ik ben zaterdag nog in de wijk geweest', vertelt Weber in West Wordt Wakker op Radio West. 'Je voelt de pijn en je merkt dat er nog steeds heel veel onverwerkt leed zit.'

Beloftes niet altijd nagekomen

Voor Weber reden om met de burgemeesters van tien andere gemeenten met een Ambonwijk een brief te schrijven naar het demissionaire kabinet. Daarin roepen zij de overheid op om het leed van de Molukkers te erkennen. 'Ze hebben heel weinig mogelijkheden om goed in de samenleving te worden opgenomen en de beloftes die zijn gedaan, zijn ook niet altijd nagekomen.'

Het zorgt ervoor dat er nog veel pijn zit. 'Niet zozeer bij de eerste generatie Molukkers, want die zijn inmiddels bijna allemaal overleden', vervolgt de burgemeester van Zuidplas, waar Moordrecht onder valt. 'Maar ook bij de tweede, derde en vierde generatie zit een indringend gevoel dat ze onrecht is aangedaan. En niet ten onrechte. Dus vandaar de oproep om dat te erkennen.'

Ook excuses aanbieden

De Molukse gemeenschap heeft de regering opgeroepen om het leed niet alleen te erkennen, maar ook excuses aan te bieden. Weber wil zo ver nog niet gaan. 'Nu het zeventig jaar geleden is dat de Molukkers naar Nederland zijn gekomen, is dat een goed moment om er echt iets mee te gaan doen. Zeker gezien de pijn die ze is aangedaan. We moeten beginnen met het erkennen van het leed en dan het gesprek met ze aangaan. Dat moet de eerste stap zijn naar een betere situatie en een betere relatie met onze Molukse inwoners.'

LEES OOK: Molukkers krijgen voorrang bij huisvesting in 'eigen' Moordrechtse wijk