Verlenging coronamaatregelen: 'Balen mag, maar blijf er niet in hangen'

De coronamaatregelen worden waarschijnlijk met nog eens zes tot acht weken verlengd. Dus nog even geen terras, geen zwembad, geen strandtent, geen hapje eten buiten de deur, niet op vakantie naar het buitenland en om 21.00 uur de deur niet meer uit. 'Balen mag, maar blijf er niet in hangen', zegt coach Marjan Oosterbaan uit Delft.

Marjan Oosterbaan is van huis uit logopedist, maar ze coacht ook mensen met spannings- en burn-outklachten. 'Wat je moet doen in zo'n situatie is op een rijtje zetten: wat maakt dat terrasje voor mij zo belangrijk? Wat gebeurt er in mijn lijf, als ik daar zit met een biertje of een wijntje? Als je dat weet, kun je verder kijken.'

Verder kijken wil zeggen: op zoek gaan naar dingen die hetzelfde gevoel teweeg brengen. 'Dat kan echt van alles zijn. Als het biertje op het terras bijvoorbeeld maakt dat je hartslag omlaag gaat, dat je een aangenaam warm gevoel krijgt. Nou, misschien krijg je datzelfde wel van lekker wandelen in de regen. Dan moet je dat gaan doen om net zo blij te worden.' Het gaat natuurlijk om een voorbeeld, maar ze benadrukt dat je eigenlijk gewoon creatief moet blijven denken.

Begrijpelijk maar gefrustreerd

Op straat in Den Haag zijn de meningen over het verlengen van de maatregelen verdeeld. Er is wel begrip voor de keuzes van het kabinet. ‘Ik vind wel dat ze anderhalf jaar geleden al hadden moeten beginnen met deze strenge aanpak, dan waren we er nu misschien al vanaf geweest,' vertelt een man. Er zijn ook mensen die helemaal niet blij zijn met de forse verlenging. Een vrouw die onderweg is naar de Haagse Markt vindt de aanpak van het kabinet niet geloofwaardig. Ze ziet weinig vrienden en voelt zich erg alleen. ‘Het lijkt erop dat alle maatregelen weinig nut hebben, voor mijn gevoel worden we een beetje voor de gek gehouden.’

Mensen balen ervan dat ze de terrassen niet mogen opzoeken, maar ze zijn het ook zat om bijvoorbeeld thuis te moeten werken. ‘Ik heb al een tijdje een nieuwe baan maar heb mijn collega’s nog niet eens kunnen ontmoeten,' zegt een voorbijganger.

Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt

Oosterbaan zegt wel dat het moeilijker wordt om creatief naar alternatieven te zoeken, als de lockdown langer duurt. 'Maar het is heel belangrijk om je te blijven afvragen: wat kan nog wel? En er kan nog heel veel wel. Realiseer je dat het niet naar het terras kunnen gaan, niet het einde van de wereld is. Ook al had je je er zo op verheugd en heb je er heel veel zin in.'

'Natuurlijk willen mensen weer eens lekker uit de band springen. Maar in mijn geval doe ik dat zo af en toe door keihard met de radio mee te zingen, al kijk ik dan wel eerst even of er niemand meeluistert.' Kort samengevat: je moet jezelf blijven kietelen, hoe moeilijk dat soms ook is. 'Je schiet er ook niets mee op om erin te blijven zitten,' zegt Oosterbaan.

