ISW leerlingen begraven mondkapjes en tijdscapsule op terrein van school

'Ik denk dat we over twintig jaar veel meer robots hebben, die alle problemen voor ons oplossen', zegt Robbie uit klas 3 Gymnasium van het ISW Gasthuislaan in 's-Gravenzande. Samen met zijn klasgenoten dacht hij na over hoe de wereld er over twintig jaar uitziet.

Het idee kwam van hun docent Nederlands, Arie van Nieuwkerk. 'Ik merk dat jongeren voor veel vraagstukken staan en dat is zwaar voor hen. Daarom wilde ik een project starten waar perspectief in zit. Waardoor ze een beetje uit hun eigen bubbel kunnen stappen en denken: oja, zo kan het ook.'

Mondkapjes en werkstuk begraven op terrein

En om uit de bubbel te stappen, kregen de leerlingen de opdracht interviews af te nemen met politici, ondernemers en wetenschappers. 'Mensen die al midden in het leven staan, en die hen kunnen inspireren hoe het leven er over twintig jaar uit zou kunnen zien', legt Van Nieuwkerk uit.

De leerlingen hebben hun opdrachten verwerkt in een mooi boekwerk. Het boek en andere items waar de leerlingen waarde aan hechten en die typerend zijn voor deze tijd - zoals mondkapjes, oordopjes, en vaccinatiebewijzen - zijn op maandagochtend begraven op het terrein van het ISW.

In 2041 weer opgraven

Het idee is om de capsule weer op te graven op 22 maart 2041, exact 20 jaar na begraving van de tijdscapsule. De leerlingen zijn dan rond de 35 jaar. 'Ik verwacht dat we dan terugkijken op een moeilijke tijd, maar dat we die wel hebben overwonnen', aldus de docent Nederlands.

De leerlingen zijn ook positief. 'We denken dat we gewoon weer dingen kunnen doen, in plaats van binnen zitten door corona', zegt een jongen. Anderen zijn iets realistischer. 'Of het helemaal weggaat weten we niet. Misschien wel, of komt er weer een nieuwe pandemie, dat kan natuurlijk ook.'

