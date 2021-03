Wie schoot Hans de 'Indiaan' dood? 'Doe je mond open, zodat er eindelijk rust komt'

'Hoe zou je het vinden als je 22 jaar rondloopt met zo veel vragen? Dan wil je toch dat iemand eindelijk zijn of haar mond open doet?' Het is inmiddels bijna 22 jaar geleden dat Kitty's man Hans werd doodgeschoten. Maar tot op de dag van vandaag is onduidelijk door wie. Nieuwe aandacht voor de zaak moet mensen over de streep trekken om met belangrijke informatie naar de politie te stappen. 'Ik kan dit nog steeds niet afsluiten.'

De 'Indiaan', zoals Leidenaar Hans Schonewille werd genoemd, kwam in 1999 om het leven. Zijn lichaam werd op 10 juni van dat jaar gevonden op een verlaten parkeerplaats tussen Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn. De politie trof zijn auto 22 kilometer verderop brandend aan, in Leiderdorp. Hans hield zich in die tijd bezig met het illegale Lottocircuit en andere praktijken.

Kitty vertelde in een gesprek met Omroep West, in 2017, wanneer ze haar man voor het laatst levend zag. 'Het was alsof hij aan het wachten was die dag. Hij kreeg telefoon en ging weg.' Hans vertelde zijn vrouw dat het wel even kon duren voor hij weer thuis zou zijn. 'En het is inderdaad zo geweest, want toen hij thuiskwam was hij dood.'

In 2017 gingen we met Kitty terug naar de plek waar Hans dood werd gevonden:

De 47-jarige 'Indiaan' had die dag vermoedelijk een zakelijke afspraak. 'Ik wist niet met wie, terwijl ik dat in de regel wel wist. Maar toevallig heb ik dat die dag niet gevraagd. Er is iets fout gegaan. Ik zou bijna zeggen dat hij in de val is gelokt.' Het is een van de vele onbeantwoorde vragen die nog regelmatig bij Kitty door het hoofd spoken.

Nu, bijna 22 jaar later, is de moord nog steeds niet opgelost. Ondanks aandacht in verschillende media en op de eerder verspreide coldcasekalender. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hopen daar in samenwerking met Opsporing Verzocht met een zesdelige podcast verandering in te brengen. Kitty is daar blij mee. 'Zonder aandacht wordt de zaak zeker niet opgelost, dus alle aandacht is welkom.'

Kitty houdt hoop op oplossing

In de tijd dat er wat minder aandacht was voor de moord, had Kitty er ook wat minder vertrouwen in. 'Toen dacht ik: het valt nu wel stil. Dit was het dan. Maar als er dan weer iets wordt opgestart, zoals nu, dan gaat het vlammetje in mij weer branden. Zolang er aandacht voor is, denk ik dat de mogelijkheid er is dat de zaak wordt opgelost.'

Zonder oplossing is er ook geen afsluiting voor de nabestaanden. 'Kijk, ik zeg je eerlijk: misschien krijg ik wel antwoorden waar ik niet blij van ga worden. Misschien ken ik iemand die erbij betrokken is geweest wel? Misschien heb ik er wel eens naast gestaan bij de bakker? Maar ik denk dat het erger is om het niet te weten, dan het wel te weten.' Daarna kan Kitty de moordzaak eindelijk afsluiten en een plekje geven, zegt ze.

Hopelijk trekt dat ook iemand over de streep - Kitty

De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft de beloning voor de tip die leidt tot een ontknoping onlangs verhoogd, van 15.000 euro naar 30.000 euro. 'Hopelijk trekt dat ook iemand over de streep', vertelt Kitty. 'Ik denk dat dit in opdracht is gebeurd. Dat doe je dan niet als vriendendienst, maar voor geld. Dus als iemand al niet gaat praten om ons als nabestaanden rust te geven, dan vult het iemands hand wel.'

De podcast over de moord op de 'Indiaan' is vanaf dinsdag te beluisteren. 'Het is een hele interessante zaak over een man met een bijzonder verhaal', zegt Lammert de Bruin, die de podcast voor AVROTROS heeft gemaakt. 'Het leven van Hans Schonewille zou zo uit een spannend jongensboek kunnen komen. Hij begaf zich in verkeerde kringen en handelde in schimmige zaakjes. Toch was hij meer dan alleen een crimineel. Na zijn dood bleef zijn familie dan ook achter met een heleboel onbeantwoorde vragen. Hopelijk kunnen we met de podcast bijdragen aan het oplossen van deze zaak.'

'Eindelijk rust'

In de podcast komt naar voren dat veel mensen in Leiden mogelijk weten hoe het zit. En dat denkt Kitty ook. 'Hans zou dit jaar 69 geworden zijn en inmiddels zijn er uit zijn omgeving al veel mensen weggevallen. Maar er zijn nieuwe generaties. Nazaten van de mensen die overleden zijn. Je maakt mij niet wijs dat alles mee het graf is ingegaan. Dus doe alsjeblieft je mond open, zodat er eindelijk rust komt.'

LEES OOK: Vrijwilliger bij het coldcaseteam van de politie: Peter en Jacques lossen na hun pensioen moorden op