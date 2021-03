Overvol zwemwater, maar geen ruimte om te trainen: reddingsbrigade maakt zich zorgen

Nu de lente is aangebroken en de temperaturen langzaam beginnen de stijgen bereiden de strandwachten zich voor op het komende strandseizoen. Maar vangwege de coronamaatregelen kunnen de strandwachten slechts beperkt trainen, en dat is volgens Reddingsbrigade Nederland zorgwekkend. Omdat veel Nederlanders hun vakantie ook dit jaar noodgedwongen in eigen land zullen doorbrengen verwacht de organisatie dit jaar juist grote drukte bij de zwemlocaties.

Normaal gesproken traint de reddingsbrigade in de zwembaden en in de buitenlucht, maar dat is door de coronamaatregelen een stuk moeilijker geworden. De zwembaden zijn gesloten, en in de buitenlucht mogen maximaal vier mensen van ouder dan 26 bij elkaar zijn. 'We kunnen minder hard trainen, en we moeten onze conditie nu op een andere manier op peil houden', vertelt Lifeguard Maurits Heukensfeldt Jansen. 'We beginnen nu langzamerhand met de trainingen op het strand, en als je die alleen in kleine groepjes kan doen is dat natuurlijk jammer.'

Volgens Jansen is de reddingsbrigade ondanks alle beperkingen goed voorbereid op de zomerperiode, maar zijn het vooral de nieuwe strandwachten die door de beperkingen worden gehinderd. 'De opleidingen beginnen allemaal later en staan ook op een wat lager pitje', legt Jansen uit. Zo is het theoriegedeelte van de EHBO examens online afgenomen en is er een kleinschalige bijeenkomst georganiseerd om de praktijkonderdelen te examineren. 'Het is allemaal niet zo uitgebreid als normaal', aldus Jansen. 'We organiseren nu bootcamps in kleine groepjes.'

Goed voorbereid

Vorig jaar moest de Reddingsbrigade 306 keer uitrukken om zwemmers uit levensbedreigende situaties te halen. In 2019 waren dat er nog 92. Volgens de organisatie is die stijging te verklaren door het feit dat in 2020 meer Nederlanders de zomervakantie in eigen land doorbrachten. 'Het ging toen vooral om een paar dagen waarop het heel druk was. We denken zeker dat het dit jaar weer heel druk zal zijn', legt Jansen uit. 'Ondanks dat het allemaal wat later gestart is zijn we in ieder geval goed voorbereid op de komende zomer.'

Beluister hieronder het complete gesprek met Maurits Heukensfeldt Jansen