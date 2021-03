Darter Maik Kuivenhoven benaderd voor matchfixing: 'Dat voelt vreemd, zo'n berichtje'

De Westlandse darter Maik Kuivenhoven is naar eigen zeggen benaderd voor matchfixing, dat meldt de NOS. Kuivenhoven stond in december op het WK en zou vlak daarvoor zijn benaderd om in een wedstrijd expres slecht te spelen. Kuivenhoven is niet de enige darter die door matchfixers is benaderd.

Volgens de 32-jarige Naaldwijker is hij het afgelopen jaar voor het WK via social media benaderd door matchfixers. 'Hey Maik jij moet zondag wedstrijd gooien. Kunnen we geen deal maken dat je minder 180-ers gooit dan de tegenstander? Reageer even via insta of via vriend', luidde het bericht dat de darter ontving. 'Dat zit toch niet helemaal lekker. Je weet dat er een hoop geld omgaat in het gokken en dan krijg je zoiets. Dat voelt vreemd, zo'n berichtje', reageert Kuivenhoven.

Vijf andere darters ook benaderd

Naast Kuivenhoven zijn zeker vijf andere darters het afgelopen jaar door matchfixers benaderd. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de praktijken. Kuivenhoven zegt wel vaker berichten te zien op Facebook en Instagram waarin mensen hem 'waardeloos' noemen omdat ze geld hebben verloren met gokken. 'Je wordt ergens bij betrokken wat je helemaal niet wilt. Want je wilt darten, daar op het WK staan en niet met dit geconfronteerd worden', vertelt Kuivenhoven.