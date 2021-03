Parkpop dit jaar definitief van de baan, veertigste editie in 2022

'Hoewel er in toenemende mate positieve berichten zijn over vaccinaties, sneltesten en het garantiefonds voor evenementen is het voor Parkpop helaas nog niet mogelijk de veertigste editie door te laten gaan op 13 juni 2021', schrijft de organisatie op de website.

'We hebben alles in het werk gesteld om een situatie te creëren om Parkpop 2021 door te laten gaan. Ook al zijn er veel positieve ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus, de huidige datum van Parkpop op 13 juni valt te vroeg. Het verplaatsen naar een later moment dit jaar blijkt na lang zoeken niet haalbaar. Volgens de organisatie was het niet mogelijk om een andere datum voor alle artiesten op één lijn te krijgen.

Garantiefonds

Guus Dutrieux, directeur van Ducos Productions, het bedrijf achter Parkpop, laat weten dat de eerste voorbereidingen al waren getroffen. 'De tekeningen lagen al klaar. We waren ook al bezig met leveranciers, de planning en de vergunningsaanvraag bij de gemeente. We zijn juist nog geen grote verplichtingen aangegaan omdat we het voorzichtig wilden spelen.' Volgens Dutrieux was de definitieve nagel aan de doodskist gezet op het moment dat duidelijk werd dat Parkpop geen gebruik zou kunnen maken van het garantiefonds voor festivals. Daarmee zouden eventuele verzonken kosten niet gewaarborgd zijn.

'Linksom of rechtsom, de veertigste editie zal gevierd worden' - Guus Dutrieux

'Het is al de tweede keer dat we de veertigste editie moeten verplaatsen', zucht Dutrieux. 'We gaan ervan uit dat we in 2022 wel aan de slag kunnen. Linksom of rechtsom, die veertigste editie moet en zal gevierd worden.' Dutrieux verwacht dat het ook voor de andere festivals een zware zomer zal worden. 'Veel artiesten kunnen nu ook niet reizen. Ik verwacht nog wel meer annuleringen.'

Malieveld

De veertigste editie van Parkpop zou voor het eerst op het Haagse Malieveld plaats vinden. Alle voorgaande edities van het festival vonden namelijk plaats in het Zuiderpark. Dat was voor de organisatie een moeilijk besluit. 'Ik zie mijzelf nog in 1980 rondlopen in het Zuiderpark en in 1981 de eerste editie. Ik bedoel, ik kan met mijn ogen dicht naar het park toe. Dus voor mijn gevoel hoort daar Parkpop ook thuis. Maar de laatste jaren zien we toch dat het een stap nodig heeft om zich nationaal te positioneren', zo liet Dutrieux vorig jaar weten.

Anders dan vorig jaar zal de organisatie dit jaar geen plaatsvervangend online evenement organiseren. 'Het weegt uiteindelijk niet op tegen het echte festival', legt Dutrieux uit. Wanneer Parkpop nu precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar de organisatie is hoopvol het veertigjarig bestaan in 2022 dan toch uitgebreid te kunnen vieren.



