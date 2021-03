Vrouwen bouwen dubbeldekker om tot hostel: 'Zóóó veel zin in reizen!'

'La Karavana' heet de bus, of het hostel, of eigenlijk de hele onderneming. 'Een jaar geleden had Saskia het idee', zegt Lisa de Bree. Zij vormt met Eileen Helfferich en de tweeling Saskia en Jolisa van Leeuwen de motor achter het rijdende, 9-persoons hostel.

'Wij reizen allemaal graag. Zij zag dat een hostel nogal statisch is. Het idee was toen: we bouwen een mobiel hostel. We zijn gaan kijken bij mensen in België die een Amerikaanse schoolbus hadden omgebouwd. Op Marktplaats vonden we deze oude dubbeldekker, die al twintig jaar stilstond.'

'Alles zelf geleerd en rijbewijs gehaald'

'We hadden geen idee hoe het moest, maar we hebben alles aan iedereen gevraagd. Je moet het gewoon doen', zegt Jolisa. 'We hebben onszelf dingen geleerd, via YouTube, vrienden die wel kluservaring hadden, en bedrijven die zo aardig waren ons te helpen.' Als voorbeeld noemt ze een glasfirma die de vrouwen leerden hoe ze de 32 ruiten van de bus uit hun sponning moesten halen om de rubbers te vervangen. 'Er is er niet één kapotgegaan', vertellen ze trots.

'Het meeste werk zat in het uitzoeken', zegt Saskia. 'Doen we een geiser of een boiler? Wat voor gas moet er in de bus? Dat soort dingen.' En het halen van het 'grote rijbewijs'. Eileen is de enige die hem al op zak heeft, de rest volgt snel. 'Dat is wel gaaf hoor', zegt de chauffeur terwijl de bus voor het eerst met het hele gezelschap de weg opdraait.

'Zóóó veel zin in!'

'Nog een maand of drie, dan zijn we wel klaar', denkt Saskia. 'Hier moet de keuken komen, daar de zithoek, en hier achterin de douche', wijst Jolisa aan. Maar de buitenkant is in drie dagen tijd prachtig gespoten met aan de ene kant een berglandschap, en aan de andere kant een enorm portret van een exotische dame.

Drie van de vier dames werken in de evenementenbranche, die nu stil ligt. Toch willen ze dat werk niet opgeven. Ze gaan straks in wisselende combinaties van twee chauffeurs op pad. 'We gaan met gezelschappen van zeven mensen op pad om te laten zien dat je in Europa ook heel goed sportieve vakanties kunt houden', zegt Jolisa. 'We kunnen ze bijvoorbeeld op een station ergens in Europa oppikken en na zeven dagen weer afzetten.' Als corona eenmaal voorbij is, zijn ze weg. 'Oh, ik heb er zóóó veel zin in!'