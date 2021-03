Buurthuis De Mussen is blij met steun gemeente, maar hoopt op structurele oplossing

Buurthuis De Mussen is blij met de eenmalige steun van 350.000 euro van de gemeente Den Haag, zodat een direct faillissement kan worden afgewend. Maar het oudste, nog zelfstandig buurthuis hoopt wel dat de gemeente ook bereid is in de toekomst een hogere structurele subsidie te geven. 'Want we krijgen gewoon echt veel te weinig geld', zegt directeur Nicoline Grötzebauch.

Maandag werd bekend dat het buurthuis in de Schilderswijk in financieel zwaar weer zit. Als de gemeente niet direct noodsubsidie had overgemaakt, zou het ten onder zijn gegaan. Dat moest worden voorkomen, zei wethouder Martijn Balster vanwege de rijke geschiedenis en het goede werk dat er wordt gedaan. 'Dit is een waardevol, héél waardevol buurthuis', aldus de wethouder.

Neemt niet weg dat de situatie lastig is. Onderzoek van de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) leerde dat het 'huidige organisatiemodel en financieringswijze niet toekomstbestendig' zijn, aldus de gemeente. Er werd meer geld uitgegeven dan er binnenkwam.

Strenge voorwaarden

Daarom verbindt de gemeente aan de noodsubsidie strenge voorwaarden. Een externe deskundige gaat nu een herstelplan maken. De wethouder verwacht dat er vervolgens 'stevig' moet worden ingegrepen. Balster: 'Dat wordt nog wel een pittige exercitie.'

Directeur Grötzebauch zegt dat een van de belangrijkste oorzaken van de problemen is dat De Mussen structureel te weinig geld krijgt van de gemeente voor het werk dat er wordt gedaan. 'We krijgen nu nog steeds hetzelfde subsidiebedrag als in 2003. Terwijl alle kosten, bijvoorbeeld van salarissen, al die jaren omhoog zijn gegaan. Dat bedrag is gewoon echt veel te weinig. We worden uitgehold.'

'Onze bedrijfsvoering is kwetsbaar'

De Mussen heeft de afgelopen jaren wel geprobeerd om naast de subsidie van de gemeente op andere manieren aan geld te komen. 'We hebben enorm aan acquisitie gedaan voor projecten. Wij krijgen geld uit fondsen en van donateurs. 65 procent van onze inkomsten is daarvan afkomstig. Dat is echt heel veel voor een welzijnsorganisatie. Maar dat is geen structureel geld. Daarom is onze bedrijfsvoering kwetsbaar.'

Ondertussen loopt er volgens de directeur nog een onderzoek naar de inkomsten. Zij denkt dat dit nog eens aantoont hoe hard een extra bijdrage van de gemeente nodig is. 'Iedereen zegt dat we wij waardevol zijn voor deze wijk, ook de gemeente. Ik ga er vanuit dat daar dan ook geld tegenover staat.'