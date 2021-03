'Eén op vijf testen is bij een kind', speciale kinderteststraten in regio lopen vol

Op ongeveer de helft van de teststraten in Hollands Midden zijn speciale gezinskamers ingericht waar kinderen en hun ouders getest kunnen worden. Deze kamers zijn ervoor bedoeld om het testen voor kinderen minder 'eng' te maken. 'Er hangen bijvoorbeeld leuke tekeningen aan de muur, en de testers nemen meer tijd', zegt de woordvoerder.

Omdat het aantal kinderen dat getest moet worden sinds de heropening van de scholen in februari fors is gestegen, lopen de wachttijden op. 'Het kan zijn dat we mensen inderdaad pas een dag later kunnen testen in zo'n speciale kamer', zegt de GGD. 'Maar dan bieden we de mogelijkheid om de test wel snel af te nemen op een normale teststraat.' Dat gaat dan dus zonder tekeningen aan de muur. Volgens de zegsvrouw wordt er dan nog wel altijd extra aandacht besteed aan jonge kinderen. En ze krijgen na afloop een 'dapperheidsdiploma' als aandenken.

Geen speciale kinderstraten in Haaglanden

GGD Haaglanden werkt niet met speciale teststraten voor kinderen met gezinskamers. De GGD heeft er hier voor gekozen om enkele grote teststraten aan te wijzen waar wel extra tijd genomen wordt voor kinderen. Dat zijn er vijf: in Den Haag, Delft, Rijswijk, Nootdorp en Zoetermeer. En ook hier krijgen de kinderen een cadeautje en een diploma. Maar beiden gezondheidsdiensten testen kinderen wel met de 'normale' PCR-test, dus met de wattenstaafjes in de neus en de keel.

'Dat doen we omdat die test nog altijd het meest betrouwbaar is', zegt een woordvoerder van de GGD Hollands Midden. 'Als we een kind testen, willen we echt weten dat de uitslag klopt, en dat gaat met deze test het beste.' Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een meer kindvriendelijke manier van testen, maar die is nog niet goedgekeurd. Het onderzoek daarnaar loopt nog, onder meer in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Om ouders met kinderen voor te bereiden op een test, heeft de GGD Haaglanden op internet een speciale pagina met informatie geplaatst.

Stijgend aantal positieve tests

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen onder kinderen oploopt. Het hoogste aantal besmettingen in de leeftijdscategorie tussen de 11 en 20 zit volgens de GGD HM bij kinderen tussen de 15 en 20 jaar. Maar ook bij echt jonge kinderen onder de 10 is een stijging zichtbaar. Het testbeleid voor kinderen werd aangepast toen de scholen op 8 februari weer open mochten.

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei dinsdag te hopen dat de scholen konden openblijven. Vooralsnog kan dat, meent hij, maar het stijgend aantal besmettingen baart hem wel zorgen. Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook omdat er nu meer getest wordt. De testrichtlijnen voor kinderen in die leeftijd zijn inmiddels aangescherpt. Ook bij lichte klachten is het advies dat zij zich laten testen. Bij een positieve uitslag moet de hele klas minstens vijf dagen in quarantaine, tenzij er wordt gewerkt in groepjes die op anderhalve meter van elkaar vandaan zitten.

Commerciële teststraten

Er zijn ook tal van commerciële testers op de markt die inzetten op het testen van kinderen. Daar wordt geregeld gebruik gemaakt van een sneltest waarbij de uitslag binnen 15 minuten bekend is. Bureau's vermelden op websites dan vaak dat een kind van zo'n test minder last heeft. Bovendien hoef je bij een positieve uitslag van een door het RIVM goedgekeurde sneltest, niet alsnog een PCR-test te doen. Sneltesten bij commerciële bureau's kosten tussen 69 en 79 euro.

De GGD heeft daar geen mening over. Een woordvoerder zegt desgevraagd nogmaals dat volgens de gezondheidsdiensten de PCR-test als de betrouwbaarste test wordt gezien. Zo staat het ook op de website van het RIVM. Een GGD-test is bovendien gratis.