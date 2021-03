Overvallers tankstation maken geen buit, maar slachtoffer is 'heel erg van slag'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw is in de vroege ochtend van zondag 1 november aan het werk in het benzinestation langs de Prinses Beatrixlaan, tegenover winkelcentrum In de Boogaard. Ze staat rond 4.45 uur nietsvermoedend achter de toonbank, als camera's vastleggen hoe drie mannen richting de BP lopen. Twee gaan meteen naar binnen. De derde legt een reclamebord tussen de automatische deuren, om zo de vluchtroute veilig te stellen.

De overvallers gaan op de kassa af, bedreigen de vrouw en eisen geld. Eén dreigt met een mes, de tweede richt een vuurwapen op haar en de derde probeert met een brandblusser de deur tussen de winkel en de kassaruimte in te slaan. 'Dat waren enorm harde knallen', zegt de vrouw erover. Het lukt niet om de deur open te krijgen en door het glas rond het kassagedeelte kunnen de overvallers niet bij de medewerkster komen.

'Houdt het glas het?'

'Dat was mijn grootste angst: houdt die deur het, houdt het glas het, komen ze binnen’, vertelt het slachtoffer. 'Zolang ze niet binnen komen, ga ik ze ook niks geven. Toen strekte de man met het vuurwapen zijn arm, naar mijn idee om te gaan schieten. Dat was het moment dat ik bukte en ze uit het oog verloor. Maar dat was ook geen fijn gevoel, dus ik ben weer gaan staan om alarm te slaan.'

Op dat moment komt een auto het terrein van het benzinestation op rijden en dan slaan de overvallers op de vlucht. Ze treuzelen nog even bij de voordeur en rennen dan zonder buit weg. De drie steken de Prinses Beatrixlaan over en verdwijnen in de richting van het winkelcentrum In de Boogaard.

'Heb er nu nog last van'

'Ik was echt heel erg van slag', vertelt de medewerkster van het tankstation. 'Op het moment zelf ga je in de overlevingsstand. Er gaat zoveel adrenaline door je heen. Ik kon mezelf gelukkig wel koel houden, maar de dagen daarna had ik er wel last van, en eigenlijk nu nog.'

'In het begin schrok ik van iedereen met een zwarte jas, een capuchon en een mondkapje. Ik kon ook slecht slapen de eerste weken. Als er nu iemand snel naar binnen rent sta ik aan de grond genageld. Ik werkte hier altijd met plezier, maar de nachtdiensten vind ik nog steeds beangstigend.'

Veel bewakingsbeelden

Er is behoorlijk wat beeld van de drie overvallers. De man die de deur probeerde in te slaan, is buiten het best in beeld. Hij draagt een petje en heeft een mondkapje op, maar moet te herkennen zijn. Ook zijn kleding en zijn schoenen kunnen iemand iets zeggen.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Van de man die dreigt met het mes zijn vooral zijn ogen te zien. Hij is volledig in het zwart gekleed en heeft een sjaal voor zijn gezicht. Onder die donkere kleding vallen de witte schoenen op.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

De man met het vuurwapen lijkt het langst van de drie. Hij is het minst herkenbaar, door de bivakmuts voor zijn gezicht. Op de voor- en achterkant van zijn jas is een logo zichtbaar.

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Verdachte 3 | Beeld: Politie

'Zou willen dat ze nadenken'

'Ik hoop dat ze worden gepakt en zou willen dat de mensen die dit doen, nadenken over wat ze aanrichten bij de persoon die voor hen staat. Het gaat om een beetje geld, alleen daarna laten ze wel iemand achter in een puinhoop', besluit het slachtoffer.

Heeft u informatie over de overval?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem