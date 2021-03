Rekening van 73-jarige man uit Lisse geplunderd na telefonische oplichting

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer krijgt op 24 november een e-mail. Het lijkt erop dat die van de bank komt, maar meneer vertrouwt het eigenlijk meteen al niet. Hij wil het bericht verwijderen, maar komt daarbij op een pagina terecht waarvan hij zeker weet dat het niet klopt.

De man besluit om direct zijn inlognaam en wachtwoord te veranderen, zodat eventuele criminelen geen gebruik kunnen maken van zijn rekening. Maar diezelfde gaat de telefoon. Iemand die zich voordoet als bankmedewerker vertelt dat er een poging is gedaan om in te breken op zijn bankrekening. De 73-jarige meneer kan zich dat niet voorstellen en hangt op.

Passen doorknippen

Maar kort daarna wordt er weer gebeld. Het verhaal is nu dat de bankgegevens van meneer zijn geopend door een onbevoegde. Aan de manier waarop de man aan telefoon hem te woord staat, krijgt het slachtoffer toch het vertrouwen dat hij met een bankmedewerker te maken heeft. Het nummer waarmee wordt gebeld, blijkt ook een nummer van ING Bank te zijn.

Om het geld van zijn rekening 'veilig te stellen', moet de man al zijn gegevens vertellen: inlognaam, wachtwoord en pincode. Daarna krijgt hij de opdracht om zijn pinpassen doormidden te knippen en die in een envelop te doen. Daarna zal iemand die bij hem thuis ophalen. Omdat zijn rekeningen inmiddels zouden zijn geblokkeerd, kan hij dat met een gerust hart doen, houdt de man aan de telefoon hem voor.

De doorgeknipte pas is weer aan elkaar geplakt | Beeld: Politie

Geld opgenomen

De man doet wat hem wordt gevraagd. Er komt inderdaad iemand langs om de envelop met de doorgeknipte pasjes op te halen. Helaas is het de oplichters gelukt om die vervolgens weer aan elkaar te plakken, want diezelfde avond is er 20.000 euro van zijn rekening opgenomen.

De transacties worden gedaan bij twee geldautomaten in Hoofddorp. De man die het geld opneemt, is daarbij duidelijk in beeld. Hij is ook verdachte in een soortgelijke zaak in Heerenveen, ook daar is een slachtoffer veel geld kwijt geraakt.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u de pinner?

