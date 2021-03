Latere avondklok weinig invloed op ramadan: 'Veiligheid staat voorop'

De avondklok gaat vanaf volgende week een uurtje later in, om 22.00 uur. Voor moslims is deze verlenging een mooie meevaller, zo vlak voor de ramadan die op 13 april begint. 'Maar het belangrijkste is dat het iedereen in Nederland weer wat meer vrijheid geeft', reageert Nazir Mohammed namens de Federatie Islamitische Organisaties (FIO). Op het vieren van de ramadan heeft het verlaten van de avondklok verder geen invloed, stelt hij.

Op aandringen van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad wordt de avondklok met ingang van 31 maart verlaat. Redenen daarvoor zijn het verwachte zachtere lenteweer en de zomertijd die komend weekeinde ingaat. Minister Grapperhaus (Justitie) liet al weten iets in het voorstel te zien en tijdens de persconferentie bevestigde demissionair premier Mark Rutte de latere avondklok.

Mensen mogen vanaf volgende week tot 22.00 uur op straat zijn, in plaats van de nu geldende 21.00 uur. Mohammed is er blij mee, maar verwacht niet dat het op de ramadan veel invloed zal hebben. 'Een belangrijk onderdeel van deze maand is de gang naar de moskee na het avondeten. Dan maakt het niet uit of de avondklok tot 21.00 of 22.00 uur duurt. De moskee zal gesloten blijven.'

Veiligheid staat voorop

Normaal komt tijdens de ramadan de hele familie bij elkaar. Dat zal dit jaar, net als vorig jaar, wel anders zijn. 'Mensen zoeken elkaar op om elkaar steun te verlenen', zo legt Mohammed uit. Hij is bestuurslid bij de FIO, het overkoepelend orgaan van 26 moskeeën in de regio. 'Dat zal dit jaar wel anders zijn, maar we leggen ons neer bij het besluit. Het is tenslotte voor een goed doel. De veiligheid staat voorop. Iedereen weet waarom we dit zo doen.'

Het kabinet versoepelde de maatregelen voor de kerst licht. Er was nog geen avondklok en in plaats van twee mocht een huishouden tijdelijk drie gasten ontvangen. 'Misschien dat het kabinet dit voor moslims ook kan doen', is Mohammed hoopvol. 'Maar als het niet kan, dan leggen wij ons uiteraard neer bij het besluit. Dat de avondklok pas om 22.00 uur in gaat, maakt voor ons niet uit. Wij zullen ons er aan houden.'

