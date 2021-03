Rutte: nog geen versoepelingen, avondklok gaat wel uurtje later in

Verder blijft de avondklok nog van kracht, maar vanwege het ingaan van de zomertijd wordt de begintijd ervan wel verplaatst van 21.00 uur naar 22.00 uur. 'Dat was het dringende advies van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en ook van de politie, in verband met de handhaving.' Die nieuwe begintijd gaat op woensdag 31 maart om 22.00 uur in. Winkels, zoals supermarkten en afhaallocaties van eetgelegenheden, mogen vanaf dan tot 21.45 uur open zijn. 'Voor de rest blijft alles zoals het nu is.'

'Dat valt tegen', erkent Rutte. 'Ik snap het ongeduld. En we zien ook maatschappelijke onrust. Maar tegelijkertijd zie ik lokaal ook de inspanningen van burgemeesters om de rust te bewaren. En dat is belangrijk voor ons allemaal. En het is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten dit samen blijven doen.'

Reisadvies en hoger onderwijs

Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot medio mei. Voor de zomervakantie heeft het kabinet nog geen advies, dat volgt 'zo snel mogelijk'. Rutte zegt 'goede hoop' te hebben dat er tegen die tijd meer kan. In april wordt wel gestart met proefreizen naar het buitenland, die inzicht moeten geven hoe er straks weer veilig en verantwoord gereisd kan worden naar andere landen.

Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten over een tijdje weer één dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan op zijn vroegst 26 april als de besmettingscijfers dat toelaten, zegt het kabinet. Onderwijsinstellingen moeten studenten dan wel een zelftest kunnen aanbieden.

Plan voor bedrijven met geldnood

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een plan om bedrijven te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, belooft de minister-president. Hij begrijpt dat de verlenging van de coronamaatregelen 'een enorme domper' is voor ondernemers die het water 'financieel en emotioneel' toch al aan de lippen staat.

Het kabinet heeft al vele tientallen miljarden gestoken in steunpakketten om getroffen bedrijven overeind te houden en banen te behouden. Het zal ook de komende tijd blijven kijken wat daarvoor nodig is, nu horecagelegenheden langer dicht moeten blijven en bijvoorbeeld winkels langer te maken hebben met forse beperkingen. 'We zeggen straks niet ineens: u zoekt het maar uit', verzekert hij.

'We moeten ons er nog even aan houden'

‘We lijden niet alleen onder het virus, ook de maatregelen tegen het virus brengen hun eigen leed met zich mee’, zei coronaminister De Jonge tijdens de persconferentie. ‘Voor al die jongeren die weer dolgraag samen op pad willen, voor ondernemers die alles proberen om hun zaak draaiende te houden. En als het water je aan de lippen staat, dan is elke dag met beperkende maatregelen er een te veel. En toch: de snelste manier om van die beperkende maatregelen af te komen is ons er gewoon nog even aan te houden. Zo goed als we kunnen.’

Op dinsdag 13 april is er opnieuw een persconferentie over de situatie en de coronamaatregelen. Mochten de cijfers in de tussentijd onverwacht meevallen en er zijn verruimingen mogelijk, dan wacht het demissionair kabinet niet tot het volgende beslismoment, laat Rutte weten.

