Klachten over twee stembureaus in Den Haag: 'Stemmen niet bij goede kandidaat terechtgekomen'

Een van de mensen die dinsdag tijdens de zitting van het hoofdstembureau een klacht indiende, was Statenlid Michel Rogier. Hij ging vorige week woensdag stemmen in de kantine van de Haagse voetbalvereniging Duno. Rogier maakte toen ook foto's van het hokje dat hij roodkleurde. Bovendien is van de foto's precies de locatie te zien waar die zijn gemaakt. Daarom kan er geen enkele twijfel zijn op wie en welke plek hij heeft gestemd, zegt hij in een toelichting op zijn bezwaar.

Toen Rogier echter maandag het proces verbaal van het stembureau 334 – het nummer van Duno – controleerde, zag hij dat zijn kandidaat geen stemmen zou hebben gekregen. Ook vermeldt het proces verbaal niets over onregelmatigheden. Verder is geen sprake van blanco of ongeldige stemmen in dat stembureau. Dat kan in zijn ogen maar één ding betekenen: dat zijn stem naar iemand anders is gegaan. Rogier: 'Want ik weet honderd procent zeker waarop ik heb gestemd.'

'Het is mensenwerk, wel scherp blijven'

Rogier raakte over de kwestie in gesprek met een kennis en kreeg te horen dat die precies dezelfde ervaring had. Ook die kennis, Michiel van Butselaar, deed dinsdag zijn verhaal tijdens de zitting. 'Ik kreeg een mail van de gemeente dat het mensenwerk is en dat vergissen mogelijk is. En dat is natuurlijk prima. Maar ik hoop door mijn verhaal te doen, dat de scherpte erin blijft. Want slordigheden op grote schaal moeten worden vermeden', zei hij.

Rogier zat jarenlang voor het CDA in de Haagse gemeenteraad, nu is hij lid van Provinciale Staten. Dit komt hard aan, vertelt hij. 'Dat dit uitgerekend bij mij gebeurt. Ik ben bijna dag en nacht met politiek bezig. Natuurlijk: het is allemaal mensenwerk. Dat weet ik heel goed, maar mijn vertrouwen in het stemproces is nu wel geschaad. Ik vind dat er iets moet gebeuren om dat te herstellen.'

Michel Rogier in het stemhokje bij voetbalvereniging Duno. | Foto Michel Rogier

Tijdens de zitting van het hoofdstembureau bleek dat behalve Rogier en Van Butselaar nog door twee mensen vergelijkbare klachten zijn ingediend. In stembureau 119, aan de Edamstraat, zouden twee stemmen op een kandidaat van de Partij voor de Dieren niet zijn meegeteld.

Medewerkers hebben training gehad

Burgemeester Jan van Zanen wees er in een reactie op dat alle medewerkers van stembureaus een uitgebreide training hebben gehad. 'Maar het blijft niettemin mensenwerk.' Volgens hem biedt de Kieswet geen ruimte om op dit moment te achterhalen wat er zich precies in de stembureaus heeft voorgedaan. De stemmen zijn al ingepakt en verzegeld.

Alleen de Kiesraad – het landelijke centrale stembureau – kan nu nog verzoeken die te openen. Dat gebeurt echter alleen als er een ernstig vermoeden bestaat dat 'zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn'. Ook kan eventueel de Tweede Kamer nog zo'n verzoek indienen. Omdat daar nu geen sprake van is, gaat dat op dit moment vooralsnog niet gebeuren.

Stemmen mogen pas later worden bekeken

Wel mogen Rogier en Van Butselaar voordat de stemmen uiteindelijk worden vernietigd, het pakket van het stembureau bij Duno nog een keer controleren. Rogier hoopt dan wel te kunnen achterhalen of zijn stem dan in ieder geval wel bij zijn partij, het CDA, is terechtgekomen.

De kwestie is voor hem wel reden om te pleiten voor aanpassing van de Kieswet. Het moet mogelijk worden, zegt hij, om ook op lokaal de beslissing te nemen om stemmen te hertellen. 'Dat besluit moet je niet alleen op zo'n hoog niveau nemen', zegt hij. Ondertussen blijft hij wel met een onbevredigend gevoel achter. 'Mijn stem is nu ergens anders terecht gekomen. Dat is iets wat mij wel raakt.'

Omroep West heeft ook de foto van de stem van Michel Rogier gekregen. Daarop is inderdaad een rood vakje te zien bij een kandidaat die volgens het proces verbaal geen stem in bureau 334 kreeg.

