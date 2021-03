Horeca teleurgesteld na langere sluiting: 'We voelen ons in de maling genomen'

'Dat we teleurgesteld zijn, is wel een understatement', zegt Stephan Stokkermans van Koninklijke Horeca Nederland in Noordwijk als reactie op de persconferentie van het kabinet. De opening van de terrassen is door het demissionaire kabinet uitgesteld. 'Het is idioterie, want we hebben het alleen over de terrassen. Niet eens over de hele horeca.'

Ook Anton de Wilde, voorzitter van de brancheorganisatie in Krimpenerwaard, snapt niets van de afwegingen van het kabinet. 'Het is de omgekeerde wereld', verzucht hij. 'Op de terrassen kunnen we toezicht houden en ingrijpen als mensen zich niet aan de afspraken houden. Terwijl er in de openbare ruimte juist te weinig toezicht is. Daar worden steeds rigoureuze maatregelen genomen door parken volledig af te sluiten omdat het te druk is.'

'Wij zijn juist een onderdeel van de oplossing', vervolgt de eigenaar van Het Koetshuis in Krimpen aan de Lek. 'Met de horeca kunnen we de druk op de openbare plaatsen juist verlichten. Het is onvoorstelbaar dat de regering hier steeds zo blind voor is.'

Advies van het OMT

Het is een punt dat ook Stokkermans, directeur van Huis ter Duin, stoort. 'Het is toch idioot dat mensen massaal in de parken rond kunnen lopen, maar niet op het terras mogen zitten. En dat terwijl wij het allemaal goed kunnen regelen. Dat maakt het allemaal wel heel wrang.'

Het stuit de horecaondernemers vooral tegen de borst dat in de persconferentie van 8 maart juist aangegeven werd dat de terrassen vanaf eind maart mogelijk weer open zouden kunnen. 'Je zou haast denken dat wij een onderdeel van de verkiezingscampagne zijn geweest', zegt Stokkermans. 'Zeker als je dan ziet de avondklok wel een uur later kan beginnen omdat dit een geluksfactor zou zijn. Het kabinet zou gewoon af moeten gaan op het advies van het OMT, want ik weet nog wel wat dingen die voor ondernemers een geluksfactor zijn. En dat geldt ook voor de mensen die graag weer naar de horeca zouden willen.'

Al maanden aan de gang

Het steeds uitstellen van de opening van de terrassen frustreert ook De Wilde. 'We voelen ons in de maling genomen. Iedere keer is het weer wat anders. Nu moeten we nog vier weken dicht blijven tot alle 60-plussers zijn gevaccineerd. Maar wie wat er daarna komt. Moeten we dan wachten op de 50-plussers? Het is op deze manier al maanden aan de gang en de regering heeft totaal geen oog voor wat er bij ondernemers speelt.'

Het kabinet heeft aangegeven de steun aan de getroffen bedrijven verder uit te breiden. Volgens De Wilde is het niet voldoende. 'Er wordt gezegd dat er 100 procent van de kosten worden vergoed, maar in de praktijk halen we dat bij lange na niet. De nieuwe regeling is ruimer dan hij was, maar ondernemers moeten de loonkosten nog steeds voor een groot deel zelf betalen. Ondernemers zien hun spaargeld iedere dag slinken, als ze nog geld hebben.'

Vakantiegeld komt eraan

'De nieuwe maatregelen helpen de grote ondernemers wel veel meer', vult Stokkermans aan. 'Maar we moeten wel nog steeds afwachten wanneer deze uitbreiding uitbetaald wordt, want ondernemers zitten op het geld te wachten. Gelukkig heb ik begrepen dat er op dit punt wat beweging in zit, dus hopelijk wordt dit voor ons nu goed geregeld. Het lijkt me ook zo dat de overheid niet meer ontkomt aan een vergoeding van 100 procent. Ik zou niet wat voor argumenten ze zouden kunnen hebben om dit niet te doen.'

Volgens De Wilde hebben ondernemers het geld nu hard nodig. 'Over twee maanden komt het vakantiegeld eraan. Ik heb al gehoord dat het voor veel werknemers een probleem gaat worden om dit uit te keren. We staan echt in de kou.'