Lessen voor studenten over vijf weken weer deels fysiek: 'Lichtpuntje, maar niet wat we hoopten'

Het wordt volgens Coban ook hoog tijd dat studenten weer naar hun opleiding kunnen. 'We horen van zo veel studenten dat ze er mentaal helemaal doorheen zitten. Ze bellen ons huilend op dat ze het niet zien zitten en dat ze zich vergeten voelen. Daarom is het nieuws van vanavond niet waar we op hadden gehoopt, maar voor ons wel erg belangrijk.'

Volgens de voorzitter van de studentenbond moet er wel nog veel geregeld worden voor het zo ver is. Zo moeten er zelftesten komen voor leraren en studenten. 'Op het gebied van testzaken moeten er nog stappen gezet worden, zodat het onderwijs weer veilig opgestart kan worden. Maar we moeten alles op alles zetten om 26 april van start te kunnen gaan. Het voelt toch een beetje als de laatste kans dit studiejaar. Lukt het dan weer niet, dan zullen studenten zich echt opgegeven voelen.'

Trappelen om weer te beginnen

Of het geven van fysieke lessen kan, ligt niet aan de instellingen zelf, benadrukt Bas Schrijver van de Haagse Hogeschool. 'Onze docenten en studenten staan te trappelen om weer te kunnen beginnen', benadrukt de woordvoerder. De hogeschool mag nu alleen bepaalde praktijkvakken en toetsen fysiek afnemen.

Schrijver zegt dat de Haagse Hogeschool alles in het werk stelt om dit ook mogelijk te maken. 'Het zijn geen simpele zaken die geregeld moeten worden, maar gelukkig hebben we de laatste tijd wel wat ervaring opgedaan met het op- en afschalen van het onderwijs. Iedereen is gemotiveerd om er voor te zorgen dat we lessen aan kunnen bieden op het moment dat het weer kan.'

'Al is het maar voor een week'

Volgens Schrijver hoeven de studenten niet bang te zijn dat er helemaal geen fysiek onderwijs meer komt als er eind april onverhoopt opnieuw slecht nieuws komt. 'We weten hoe zeer onze studenten, en docenten, behoefte hebben aan het contact en het fysieke onderwijs. Dus zodra het kan, gaan we gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Die belofte kunnen wij onze studenten wel doen. Al is het maar voor een week.'

Om studenten met hun mentale en sociaal-emotionele problemen te helpen is de ISO in Delft begonnen met een postercampagne. Met de posters willen ze studenten helpen om hulp te zoeken als ze dit nodig hebben. De studentenbond wil hiermee het taboe van het mentale welzijn doorbreken. 'Het is belangrijk om erover te praten, anders zullen de problemen alleen maar erger worden. Samen sta je sterker', aldus Laurelle van der Stee namens een van de aangesloten verenigingen.

