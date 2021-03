Veel minder animo voor coronavaccin AstraZeneca: 'Dit is echt heel zorgelijk'

De vaccinaties met dat middel waren anderhalve week geleden stilgelegd uit angst voor mogelijke zeldzame bijwerkingen. Na onderzoek van de Europese Gezondheidsraad is gebleken dat het vaccin veilig is. 'Ik ben echt blij dat we weer kunnen gaan prikken', vertelt De Boer.

Toch blijkt er twijfel te zijn onder de mensen die ingeënt moeten worden. 'We hebben ongeveer duizend afspraken af moeten zeggen', legt De Boer uit. 'Deze mensen kunnen een nieuwe afspraak maken, maar we merken dat het niet stormloopt. De komende dagen zijn er nog voldoende plekken vrij om je te laten vaccineren. Dat is echt zorgelijk.'

Inhaalslag van vorige week

De GGD Hollands Midden merkt nog niet dat er minder animo is voor het AstraZeneca-vaccin. 'Wij zien niet per se een negatief effect', legt woordvoerder Carin Boon uit. 'De komende dagen zitten onze tijdslots vol. Dat komt mogelijk ook door de inhaalslag van vorige week. Het is dus eigenlijk nog een beetje te vroeg er iets over te zeggen.'

'Overigens is het wel zo dat al voor de pauze niet alle tijdslots vol geboekt werden in onze regio', vervolgt Boon. 'Dat kan twee dingen betekenen: AstraZeneca is niet zo populair. Of: de meeste zorgmedewerkers zijn inmiddels gevaccineerd waardoor er plekken open blijven. De werkgevers verzorgen namelijk de uitnodigingen van hun personeel, dus niemand weet hoeveel zorgmedewerkers een uitnodiging hebben gehad.'

Bijwerkingen te behandelen

'Vaccinatie is de weg naar vrijheid', legt De Boer uit. 'Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich laten informeren over het vaccin. Het risico is een op de miljoen, kleiner dan het winnen van de Oudejaarsloterij. En de bijwerkingen zijn ook nog eens goed zijn te behandelen. Alle artsen zijn op de hoogte gebracht van de eventuele behandelingen. Dus ik kan iedereen alleen maar oproepen om zich te laten vaccineren. Het risico op corona en dat mensen op de ic belanden, is echt veel groter.'

De Boer is zelf nog niet gevaccineerd, maar gaat direct als ze aan de beurt is. 'Als ik de oproep krijg om me in te laten enten met AstraZeneca dan zou ik dat direct nemen. Ik baal ervan dat er mensen zijn die zijn gaan twijfelen en de kans die ze krijgen om zich te laten vaccineren niet aangrijpen. Want het is goed voor iedereen als mensen zich laten inenten zodra ze dit kunnen.'

Recht op bescherming

De GGD vaccineert alleen mensen die in de zorg werken met het vaccin van AstraZeneca. De Boer doet een klemmend beroep op deze mensen om zich te laten inenten. 'Natuurlijk is het vrijwillig, maar cliënten van zorgverleners hebben het recht op bescherming. Zoals ze mogen verwachten dat zorgverleners hygiënisch werken, mogen ze ook verwachten dat hun zorgverleners zich laten vaccineren.'

