Alphen hoopt woningnood op te lossen met hoge torens, maar omwonenden zijn bezorgd

Bewoners van de Rembrandtlaan zeggen tegen mediapartner Studio Alphen overdonderd te zijn door het plan dat de gemeente heeft gemaakt. Als de woontorens er komen, wordt hun groene uitzicht vervangen door baksteen.

'Wij wisten niet dat dit zou gebeuren', vertelt bewoner Van Essen. 'Het is dat wij er per ongeluk achter kwamen dat er een informatiemarkt was. Wij hebben als buurt op de livestream gekeken naar de presentatie. Maar geïnformeerd zijn wij niet door de gemeente.' De bewoners krijgen een filmpje, dat aankomende week wordt toegestuurd. Ook heeft de gemeente per brief aangekondigd dat er een website online wordt gezet. 'Dat is eenzijdig informeren,' zegt Van Essen.

Zeventig meter

Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wil out of the box denken. 'Uit brieven die wij van de provincie Zuid-Holland hebben ontvangen, blijkt dat wij heel nadrukkelijk moeten kijken naar de hoogte in bouwen. Dat kan hier, het wordt een mooi vergroend appartementencomplex dat echt een eyecatcher is.'

Een schets van de woontorens | foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

Zeventig meter hoog worden de torens maximaal. 'Ik schrok heel erg van de hoogte en de aantallen', zegt buurtbewoonster Sandra van der Louw. Verspreid over zes woonblokken kunnen ruim 400 appartementen komen. Ongeveer de helft is bestemd voor de sociale sector. 'Dat er iets moet gebeuren en dat er woningen moeten komen begrijp ik. Ik voel er zelf veel meer voor dat er aan de buitenranden gebouwd wordt. Want Alphen is het Groene Hart, maar er blijft weinig groen over op deze manier in Alphen zelf.'

In debat

'Je hebt altijd mensen die hoog 'te hoog' vinden, en laag 'te laag'. Wij zien dat op deze locatie kansen liggen', zegt wethouder Van As. 'Dus wij hebben gedacht dat wij via de inspraak en de gemeenteraad wel horen wat ze ervan vinden. En dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.' In aanloop naar de zomervakantie gaat de gemeenteraad in debat over het plan. Dan krijgen omwonenden de mogelijkheid om in te spreken.

De Rembrandtlaanbewoners zullen die mogelijkheid met beide handen aangrijpen. Zij willen dolgraag in gesprek met de gemeente. 'Net zoals de vorige keren dat er iets in dit gebied gebeurde', zegt meneer Van Essen. Volgens hem zijn er in het verleden toezeggingen gedaan door de gemeente dat de hoogte van toekomstige nieuwbouw gelijk zou liggen aan de bestaande bouw, circa drie à vier verdiepingen hoog. 'Wij zijn ons er terdege van bewust dat er gebouwd moet worden, maar het moet wel passen in het gebied zoals het nu is. Het moet geen Rotterdam Centrum of Amsterdam Centrum worden.'

Het kabinet heeft een paar jaar geleden als doel gesteld dat er tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bij komen om de grote woningnood in Nederland tegen te gaan. Volgens het CBS is de woningvoorraad vorig jaar per saldo toegenomen met bijna 75.000 woningen. In dat cijfer is ook rekening gehouden met de sloop van bestaande woningen. Desondanks is het woningtekort voorlopig nog niet opgelost. In de komende tien jaar moeten er nog 845.000 woningen bij komen om het tekort terug te dringen.

Nieuw tennispark

Ook voor tennisvereniging Nieuwe Sloot breekt een spannende tijd aan. In het huidige plan staat dat er een nieuwe binnen- en buitensportaccommodatie komt. 'Ons park is vervallen, de buitenbanen zijn ruim 25 jaar oud. Dus wij zijn wel toe aan een vernieuwingsslag', meent voorzitter Willy Spanjer. Al betekent het in praktijk wel dat het aantal banen in de buitenlucht wordt beperkt van veertien tot tien.

Bij Spanjer heerst nog wel de nodige onzekerheid. Bijvoorbeeld over een eigen ruimte in het clubgebouw, een grote wens van Nieuwe Sloot. En wat is de invloed van het licht en de schaduw op de tennisbanen, als er torens van zeventig en vijftig meter om de banen heen staan? 'Dat moeten we nog uitzoeken. Wij hebben de schetsen gezien en daar hebben we vragen over', besluit Spanjer.

Concessies

De omwonenden zullen niet massaal verhuizen als de nieuwe woontorens er eenmaal staan. 'Maar dit is wel een grote tegenvaller', zegt buurtbewoonster Femke Slagter. Vanuit haar voortuin kijkt zij momenteel uit op de tennishallen van Nieuwe Sloot, een groenstrook en een sloot. 'Als het wat begroeid is, is het mooi groen. Dan zie je vogels en is er een soort van vrij uitzicht met een groen gevoel.'

Volgens Slagter zijn de buurtbewoners bezig zich te verenigen, zodat een spreekbuis richting de gemeente gevormd kan worden. Ook zij erkent dat woningen in deze tijd broodnodig zijn, maar hoopt op de gulden middenweg. 'Geen gigantische hoogbouw, maar iets meer concessies. En niet te veel groen dat verdwijnt. Want hier zit niemand op te wachten.'

