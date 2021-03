Maak kennis met de gezichten van het bloemencorso: 'We gaan eindeloos door'

Na de donkere, winterse dagen willen de inwoners van de Bollenstreek niets liever dan de bloemetjes buiten zetten. Zeker nu, tijdens de coronacrisis, is de behoefte om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten groter dan ooit. Hoewel het Bloemencorso dit jaar niet doorgaat, zijn de vrijwilligers ervan overtuigd dat deze traditie nooit verloren gaat. Samen houden zij het Bloemencorso Bollenstreek levend.

'Dit is het grootste lentefeest van Nederland', vertelt Piet Goemans, oud-voorzitter van het bloemencorso. 'Als we uit die winter komen, hebben we allemaal behoefte aan kleuren en geuren.'

Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden de mensen grote behoefte aan het vieren van de vrijheid. In 1947 begon kweker Willem Warmenhoven met één praalwagen. 'Het was een walvis vol bloemen', vertelt Goemans, die de kweker goed gekend heeft. 'Bij hem is het bloemencorso ontstaan. De jaren daarna kwamen er steeds meer praalwagens bij. Dat is uitgegroeid tot een stoet van wagens, die jaarlijks 42 kilometer aflegt van Noordwijk naar Haarlem.'

Jan Guldemond vindt het jammer dat het bloemencorso dit jaar niet rijdt. 'Ik mis de reuring in ons dorp Lisse. Er zijn nu geen toeristen. Normaal trekt het bloemencorso jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers. Het is een belangrijk evenement voor de regio. Ook de hotels en restaurants profiteren ervan.'

Traditie

Guldemond heeft tientallen praalwagens ontworpen en kan precies uitleggen waar zo’n ontwerp aan moet voldoen. 'Het moet niet te gedetailleerd zijn. Zo’n wagen trekt in veertig seconden aan je voorbij. In die tijd moet het publiek zien waar het over gaat', zegt hij met een tekening in zijn hand. Het is zijn ontwerp van een wagen met het thema 'Strawberry Fields Forever', een nummer van The Beatles.

Het Bloemencorso rijdt nu voor het tweede jaar achter elkaar niet, toch gaat deze traditie volgens Guldemond niet verloren. 'Dit blijft bestaan, want het is veel te leuk. Je zou het een keer mee moeten maken in zo’n hal. De bedrijvigheid van die groepen die bloemen steken, dat is een groot feest.'

Het bloemencorso trekt door de bollenstreek | Foto: Anita Janssen

Priscilla Haringsma is opgegroeid met de traditie van het bloemencorso in de bollenstreek. Als klein meisje ging ze met haar moeder bloemen steken in de praalwagens van De Zilk. Dat is iets dat haar moeder ook al deed met haar moeder. Het is een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven en Haringsma ook doorgeeft aan haar kinderen.

'De bollencultuur is een onderdeel van ons leven', vertelt ze. 'In de dorpen waar we wonen, worden we omringd met bloemenvelden. Voor veel mensen is dit ook hun beroep. Als ik denk aan het bloemencorso, dan denk ik aan al die mensen die er elkaar jaarlijks ontmoeten. Het zorgt voor saamhorigheid, iedereen draagt zijn steentje bij.'

Lespakket

Haringsma vindt het belangrijk dat de traditie niet verloren gaat, daarom heeft ze hierover een lespakket ontwikkeld voor basisscholen. Ze hoopt dat dit volgend schooljaar gebruikt kan worden op scholen, want dan bestaat het Bloemencorso Bollenstreek 75 jaar. 'Ik weet zeker dat we nog eindeloos doorgaan', zegt ze. 'Ook de jeugd kan daar nog heel lang van genieten.'

De vierdelige tv-serie 'De gezichten van Bloemencorso Bollenstreek' zie je vanaf 27 maart iedere zaterdag om 17:20 uur op TV West.

