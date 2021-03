Campings profiteren van negatief reisadvies: 'In de meivakantie lekker vol'

Een vakantie in het buitenland zit er voorlopig nog niet in. Het demissionaire kabinet verlengde dinsdagavond het negatieve reisadvies voor het buitenland tot en met 15 mei. De Nederlandse campings profiteren hiervan. 'In april is het nog rustig, maar in meivakantie lopen we al lekker vol', vertelt Arno van Haarlem van Vakantiepark Koningshof in Rijnsburg.

Pim Meijkamp van camping Delftse Hout herkent het beeld. 'We zagen dinsdag in aanloop naar de persconferentie toch wel weer wat boekingen binnenstromen', vertelt de campingeigenaar. 'De mensen willen toch wel op vakantie. Het is nog niet voor april, maar voor de meivakantie is er echt wel wat animo.'

Voor de coronapandemie waren het buitenlandse toeristen, nu zijn het vooral Nederlanders die de campings opzoeken. 'Voor de lockdown kregen we gasten uit heel Europa, maar dat is nu wel veranderd', vervolgt Meijkamp. 'Van de gasten komt nu negentig procent uit Nederland en daarnaast nog wat bezoekers uit Duitsland of België.'

Vaste seizoenplaatsen

Ook bij De Hollandse Boerderij in Bodegraven zijn er voor de Paasdagen nog genoeg plekken vrij. 'Nu moeten wij het altijd wel van de last minute boekingen hebben', geeft Jevrie de Jong aan. 'We zagen vorig jaar al dat we meer Nederlandse toeristen krijgen en dat zal dit jaar ook niet anders zijn. Mensen willen er toch uit en zijn dan meer afhankelijk van de campings. Dus dat is voor onze branche wel positief.'

Hoewel het nog niet storm loopt bij de camping in Bodegraven ziet De Jong het komende seizoen wel positief in. 'De weersverwachtingen voor de komende periode zijn goed, dus we verwachten nog wel wat boekingen voor komende maand te krijgen. Daarnaast is er veel meer vraag naar onze vaste seizoenplaatsen. Mensen kunnen er dan elk moment uit dat ze willen. Dat is iets wat in deze onzekere tijd erg aanspreekt.'

Dit keer in ons voordeel

Het is een trend die ze bij Vakantiepark Koningshof herkennen. 'Komende maand is het helaas nog niet zo druk als normaal', vertelt Van Haarlem. 'Met Pasen is het normaal druk met Duitse gasten en in de rest van de maand komen dan de Engelsen. Dat kan nu natuurlijk niet. Hierdoor is het komende maand rustiger, maar richting de meivakantie zien we het wel aantrekken.'

Steeds meer mensen boeken nu een vakantie in eigen land. 'We zien dat het drukker wordt en dat we meer reserveringen binnenkrijgen. Net als in de eerste lockdown kunnen mensen nu niet naar het buitenland op vakantie. Dat werkt dit keer in ons voordeel. Wij zijn dan ook zeker positief. We verwachten een tegenvallend april, maar vanaf de meivakantie ziet het er goed uit.'

Direct in vakantiesfeer

Bij de Delftse Hout zien ze zelfs dat mensen uit de buurt nu naar de camping komen. 'Ze zetten de caravan hier neer en kunnen dan toch door blijven werken', legt Meijkamp in West Wordt Wakker uit. 'Op die manier zijn de kinderen er toch uit. En hebben ze zelf ook vakantie. Want ze kunnen 's morgens om half negen naar hun werk en als ze om vijf uur weer terug zijn, zitten ze direct weer in de vakantiesfeer.'

