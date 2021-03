Leidse biologen: 'Overal ter wereld stikken en verhongeren dieren door mondkapjes'

De lijst van dierlijke slachtoffers is lang. Een vos in Engeland, vogels in Canada, egels, meeuwen, krabben, en vleermuizen – allerlei dieren raken verstrikt in mondkapjes, zo bleek uit het onderzoek.

De baars zit vast in de duim van de rubberen handschoen | Foto: Covidlitter.com

De onderzoekers, Auke-Florian Hiemstra van Naturalis Biodiversity Center en Liselotte Rambonnet van de Universiteit Leiden, kwamen tijdens hun zoektocht berichten tegen van apen die kauwen op mondkapjes en over een pinguïn met een mondkapje in de maag. Ook huisdieren, voornamelijk honden, bleken mondkapjes in te slikken.

Coronanesten

'Dieren raken verzwakt door de verstrikkingen of verhongeren door het plastic in hun maag', vertelt Liselotte Rambonnet. 'Gewervelden en ongewervelden, of ze nou op het land leven, in zoet of in zout water, er zijn dieren die verstrikt raken of gevangen komen te zitten in het corona-afval’, vult Hiemstra zijn collega aan.

Er zijn ook dieren die van de nood een deugd proberen te maken en het afval gebruiken om hun nest te bouwen. Zo zijn er al meerdere meerkoeten gezien die mondkapjes en handschoentjes als bouwmateriaal inzetten. 'Ook verpakkingen van zakdoekjes werden teruggevonden in nesten', aldus Hiemstra.

Wereldwijd onderzoek

Voor het onderzoek speurden Rambonnet en Hiemstra op websites van lokale media en sociale media. En dan niet enkel de regionale lokale media als Sleutelstad of Den Haag FM. De twee onderzoekers struinden wegpagina's af van Brazilië tot aan Maleisië, om het dierenleed in kaart te brengen.

Een verzameling van hun zoektocht is te vinden op de website Covidlitter.com, die speciaal voor het onderzoek online is gezet. 'We roepen mensen dus op om hun waarnemingen te blijven delen voor een up-to-date overzicht', zegt Rambonnet, die daarnaast ook iedereen oproept om herbruikbare mondkapjes te gebruiken.

De handschoen met de vis erin wordt geëxposeerd in het brughuisje aan de Marebrug in Leiden:

