Een jaar niet mogen werken: 'Wij zijn geen prioriteit en dat doet pijn'

Bijna elk weekend stond Leoni Goudkuil achter de bar bij Bar Amsterdam in Alphen aan den Rijn. 'Als ik in Nederland op vakantie was, dan ging ik 's nachts nog op en neer naar Alphen om te kunnen werken. Ik weet nog dat ik een weekend in Roosendaal was en dat ik daar om 23.00 uur wegging om tot 6.00 uur bij Bar Amsterdam achter de bar te kunnen staan. En daarna weer terug.'

De Alphense begon in 2014 met werken bij de nachtclub en deed dit tot de coronapandemie nog bijna elk weekend. En ineens gingen de deuren op slot. 'Het is zo raar dat het allemaal is weggevallen. Ik mis echt de routine in het weekend. Nu merk je pas hoe belangrijk het voor me was.'

Leoni achter de bar in Bar Amsterdam | Foto: eigen foto

Het meest mist Leoni het contact met de mensen. 'In ons werk heb je heel veel persoonlijk contact. Het valt je tijdens het werk pas op hoeveel mensen aan het personeel toevertrouwen. Zeker van de vaste gasten weet je alles, want het zijn toch vaak dezelfde mensen die wekelijks voor de bar staan. Je kent hun persoonlijke verhalen, weet wat ze meemaken en waar ze mee zitten.'

Dat is nu helemaal weggevallen. 'Alphen is op papier een stad, maar het heeft heel erg een dorpsgevoel met een vaste kern mensen. Het is bizar dat je die mensen die je normaal altijd ziet nu lang niet spreekt. Dat je geen idee hebt hoe het met ze gaat.'

Financieel redt Leoni het prima zonder het werk in Bar Amsterdam. 'Ik ben naast mijn werk in de bar ook zzp'er en ben presentatrice en zakelijk vlogger', legt ze uit. 'Ik heb daar in coronatijd wel meer werk in gekregen, dus dat is wel fijn. Maar dat neemt niet weg dat ik Bar Amsterdam wel enorm mis. Ik mis het sociale aspect. Het is heel gek dat we nu zo stilstaan. We zijn al een jaar dicht en worden niet eens meer genoemd in de persconferentie. We zijn geen prioriteit en dat doet pijn.'

Zanger Toine Kremer

Toine Kremer is een van de drie zangers in de Zwammerdamse feestband Helemaal Top. Het zangtrio is normaal in de zomer op menig festival te vinden. 'Maar door corona is het helemaal stil komen te liggen', vertelt Toine. 'Inclusief wat solo-optredens trad ik normaal tussen de honderd en honderdvijftig keer per jaar op. Vorig jaar was dit vijf keer. Waarvan een keer een show via de livestream. En die deden we alleen om de mensen te laten weten dat we nog leefden. Dat we nog bestaan.'

Het werd hierdoor een lastig jaar voor de zanger. 'Ik was in het weekend of overal aan het zingen of ik maakte reisjes naar het buitenland. Het sloeg eigenlijk helemaal nergens op, maar ik was zo gewend om volle bak te gaan dat het wel even schakelen was dat dit ineens allemaal wegviel. Daar heb ik het wel even slecht mee gehad', geeft hij eerlijk toe.

Toine tijdens de kerstshow in 2019 | Foto: Helemaal Top

De activiteiten van het zangtrio liggen nu zo goed als stil. 'Het is net als met voetbal. Het is moeilijk om bezig te blijven als je nergens naar toe werkt. Dat hebben wij ook. Ik heb die andere gasten in het afgelopen soms wel eens een of twee maanden niet gesproken. Ook omdat we zo weinig kunnen doen. Want die show met een livestream was leuk voor een keer, maar het past niet bij ons. Wij moeten het hebben van de sfeer en het dronken publiek.'

Het wegvallen van de optredens heeft ook financieel gevolgen gehad. 'Natuurlijk loop je een bak geld mis, maar ik mag hier niet te veel over klagen', vertelt Toine. 'Ik heb naast het zingen nog een baan dus ik kan mijn hypotheek nog gewoon betalen. Maar een van mijn collega's heeft zijn eigen horecaonderneming. Bij hem spuit het geld er wel aan alle kanten uit. Ik snap dan ook heel goed dat hij wel andere dingen aan zijn hoofd heeft dan zingen.'

Ondertussen heeft Toine zich bij de situatie neer weten te leggen. 'Uiteindelijk ben ik ook maar een simpele ziel', zegt hij lachend. 'Ik kan de huidige situatie niet veranderen en ik zou het als bestuurder ook zeker niet beter doen. Dus het is gewoon afwachten tot we weer kunnen. We geven elk jaar in december in Zwammerdam een eigen kerstshow waar in twee dagen vierduizend mensen naartoe komen. We hebben de kaartverkoop maar opgestart om de mensen een stip aan de horizon te geven.'

Hoe de rest van het jaar gaat lopen weet hij nog niet. 'Iedereen wacht op de overheid tot evenementen weer door mogen gaan. Dus wij hebben ook nog helemaal niets in onze agenda staan. Maar ik weet wel dat als we weer perspectief hebben en we weer kunnen optreden dat we energie voor twintig gaan hebben. Want we vinden het alle drie ontiegelijk leuk en kunnen niet wachten tot we weer op het podium kunnen staan.'

Barman Job Tuijt

Hij is de bedrijfsleider van Club Westwood in Den Haag, waarbij hij indien nodig achter de bar inviel. Daarnaast heeft Job Tuijt nog twee andere baantjes in de horeca. En dat hakt er flink in. 'Het is een raar jaar', zegt hij met een gevoel voor understatement.

De nachtclub is al een jaar dicht, maar toch heeft Job niet het hele jaar stilgezeten. 'We hebben met Westwood heel snel omgeschakeld', blikt hij terug. 'Normaal zijn we alleen een nachtclub, maar nu hebben we heel snel een terras neer weten te zetten van duizend vierkante meter. Hierdoor hebben we van juni tot oktober toch wel wat kunnen doen.'

Verder heeft hij vooral geklust aan de zaak. 'De binnenkant kon wel een likje gebruiken, zeg maar. Dat hebben we in de eerste lockdown gedaan. Na het terrasseizoen wilden we dinnershows gaan geven. Daar hebben we wel wat energie ingestoken, maar toen kwam de tweede lockdown en is dat niet doorgegaan.'

Job in Club Westwood | Foto: Eigen foto

De laatste maanden is het daarom pas echt zwaar voor Job. 'In de zomer heb ik met drie baantjes nog wel hard gewerkt, maar sinds oktober is het echt ellende. Een van de horecazaken waar ik werk heeft nu een afhaalrestaurant opgezet, waardoor ik nog wel een paar dagen wat te doen heb. Maar normaal had ik acht shifts in de week en nu zit ik ineens veel thuis. Dat is wel wennen. Ik mis het werk enorm. Het omgaan met mensen, de gezelligheid. De horeca staat toch bekend om dat de mensen er altijd leuk met elkaar omgaan. Nou, het is lang geleden dat ik de meeste van mijn collega's heb gezien.'

'Het enige geluk dat ik heb is dat ik met twee collega's samenwoon', vervolgt Job. 'Zij zitten in hetzelfde schuitje en we kunnen elkaar gelukkig vermaken. Zo hebben we de afgelopen maanden veel gesport. We zijn met elkaar zelfs gaan hardlopen. Nou dat hebben we echt nog nooit gedaan. Het is gewoon een kutjaar en het ziet er naar uit dat het nog wel even doorgaat. We hadden even de hoop rond Pasen weer wat te gaan doen, maar het lijkt erop dat juli een realistischer streven is.'

De Hagenaar merkt de gevolgen ook financieel. 'Ik heb tien jaar fulltime in de horeca gewerkt, dus ik had wel een buffertje, maar dat begint nu wel leeg te raken. Het vaste loon is goed om je vaste lasten te betalen, maar met de fooi die je verdient doe je je boodschappen en kun je echt leven. Dat valt nu weg, waardoor het ook financieel een zwaar jaar is. Op deze manier is het niet te doen.'

Entertainer Ashley Zaat

Steltenlopen, hostess, rollerskaten. Je kunt het zo gek niet bedenken of Ashley Zaat doet het op festivals en evenementen. Tenminste tot aan corona. 'Vanaf maart zat ik vorig jaar ineens 2,5 maand thuis. Dat voelde zo frustrerend en oneerlijk', vertelt de Noordwijkse. 'Dan staan ze voor de zorg te klappen en denk ik: ze doen goede dingen, maar ze hebben wel gewoon werk. En ik zit thuis.'

Deze periode heeft maar kort geduurd, zegt Ashley. 'Ik ben gelukkig een nuchter persoon en ben snel gaan verzinnen wat ik wel kan doen. Gelukkig ben ik heel creatief en heb ik wel mijn kansen gehad. Na de eerste lockdown heb ik eigenlijk op werkgebied een prima jaar gehad. Ik heb in de horeca gewerkt, kon danslessen geven en ik heb achter de bar gestaan bij Veronica Inside.'

Ashley Zaat | Foto: Eigen foto

Dit duurde tot de tweede lockdown. 'Vlak voor de kerst ging alles dicht en zat ik weer 2,5 maand thuis. Dit keer kreeg ik ook geen uitkering omdat mijn vriend een inkomen had, maar dat was niet echt genoeg om met zijn tweeën van te leven. Dat maakt het allemaal wel moeilijk. Gelukkig zijn de winkels sinds kort weer open. Nu werk ik in een kledingzaak en in een keukenshowroom. Op die manier verdien ik nog wat geld, en heb ik tenminste ook wat te doen. Ben ik het huis weer uit.'

Toch hoopt ze vooral zo snel mogelijk weer haar entertainmentwerk te kunnen doen. 'Ik ben zo benieuwd wat voor klap de branche heeft gekregen en hoe het gaat als alles weer mag. Want entertainment is vaak een extraatje op een feest. De dj heb je nodig, dus die boeken ze wel. Maar de steltenlopers bijvoorbeeld, dat is het eerste waar op wordt bezuinigd.'

De Noordwijkse verwacht daarom dat het nog wel een jaar gaat duren voor ze weer vol aan de slag kan. 'Ik was hostess bij een restaurant. Maar heeft de horeca daar wel geld voor? Dat zijn vragen waar ik mee worstel. Ik vind dat wel moeilijk. Nu doe ik soms dingen voor een livestream. Dat is vaak vrijwillig, want er is geen kaartverkoop. Maar ik moet het blijven doen om ervoor te zorgen dat mensen mij niet vergeten. Het is heel pittig. Ook omdat ik echt het gevoel heb dat wij weleens worden vergeten.

