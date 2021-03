Horeca Burgwal Delft krijgt fietsrek en geen terrasruimte: 'Zonder terras is het stekker eruit'

De horecaondernemers snakken naar een mogelijkheid om weer omzet te maken. Veel gemeentes gaven hun horecazaken vorig jaar daarom extra terrasruimte. Maar in Delft op de Burgwal kan de horeca fluiten naar extra tafeltjes op straat. Delft geeft op die plek de voorkeur aan 60 fietsparkeerplekken, omdat daar een groot gebrek aan is in de stad. De eigenaren van Cortado Cafe, brasserie Vaderloos en Zaferuw, allen op de Burgwal, zijn daarom een petitie gestart. Ze hebben al meer dan 800 handtekeningen binnen.

Salman Shaikh van Cortado heeft nauwelijks tijd voor een interview. Tijdens het praten maakt hij perfecte cappuccino's of café lattes in papieren bekers voor de klanten die buiten staan. 'We zitten echt in de problemen. Het is heel zuur,' zegt hij. 'Als we het extra terras niet mogen openen, weten we niet hoe we de huur gaan betalen of het personeel betalen.'

Aan het begin van de Burgwal staan Mike en Mirabel Vaderloos voor hun gelijknamige brasserie. 'Het is een financiële strop natuurlijk. Als we alleen ons gevelterras hebben met de tafeltjes op afstand en geen extra terrasruimte op de middenberm, weet ik niet of we nog kunnen blijven bestaan. Ik denk het niet. Dus dan gaat de stekker eruit. Dan is er wel plaats voor fietsenrekken. Maar ja, wil je dat?' vraagt Mike retorisch.

Petitie gestart

De gemeente Delft laat weten dat de middenberm definitief parkeerplek voor 60 fietsen wordt. Want daar is volgens de gemeente een groot gebrek aan. De petitie die de ondernemers zijn gestart om de gemeente te verleiden tot een andere keuze, is al meer dan 800 keer ondertekend. De ondernemers hopen op een geste van de gemeente; geen fietsplekken maar terrasruimte om het financieel te kunnen bolwerken. Maar het zit er niet in.

'Wij hebben extra pech, want we hebben brasserie Vaderloos in 2019 geopend. De buurtbewoners waren er zo blij mee, want het pand stond daarvoor jaren leeg. En toen kwam corona,' zegt Mirabel Vaderloos. 'We kunnen nergens aanspraak op maken, op geen enkele regeling. Nu behoren we tot de zogenoemde schrijnende gevallen,' zegt ze. 'Dat voelt gek,' zegt haar man emotioneel naast haar. Zijn ogen glanzen verdrietig. Hij heeft een baan van 32 uur naast de horeca om de brasserie mogelijk te maken. De horeca zit in zijn bloed en in de Vaderloosfamilie.

Uitbreiding niet overal mogelijk

Delft wil horecaondernemers steunen met tijdelijke terrasuitbreiding, maar zo'n uitbreiding is niet overal mogelijk. De gemeente beoordeelt aanvragen aan de hand van een aantal criteria en maakt een zorgvuldige afweging, zo schrijft de woordvoerder. Als voor een tijdelijk terras fietsparkeerplekken moeten verdwijnen of niet kunnen worden aangelegd, dan weegt dit zwaar mee in de belangenafweging.

De gemeente wijst er in een brief aan horecaondernemers op dat de kans groot is dat de aanvraag om extra terrasruimte in dat geval zal worden afgewezen. Een aanvraag kan ook om andere redenen worden afgewezen. Zo wordt gekeken naar eventuele hinder of overlast voor de omgeving. En of het mogelijk is om anderhalve meter afstand in acht te nemen voor zowel omwonenden, de bezoekers van het terras en voor passerende voetgangers en fietsers.

LEES OOK: Horeca teleurgesteld na langere sluiting: 'We voelen ons in de maling genomen'