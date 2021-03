'Meer geld over door lockdown, maar er zijn valkuilen als die wordt opgeheven'

Het effect van de coronacrisis op het budget van mensen varieert behoorlijk, maar mensen die hun baan hebben behouden staan er over het algemeen beter voor. 'We geven een stuk minder uit', zegt Caroline Hertog van Budgetcoach Waddinxveen. 'Geen verjaardagen, geen grote vakanties, geen terrassen en etentjes.' Wel zijn we gevoeliger voor online shoppen, vertelt ze in het kader van de week van het geld. Ook moeten we niet in valkuilen trappen als de lockdown weer wordt opgeheven.

Hoe we er financieel voor staan, is heel wisselend, vertelt Hertog. 'Over het algemeen houden we meer geld over, maar voor de mensen bij wie corona heeft toegeslagen qua werk, is het een ander verhaal.' Volgens budgetcoach Kitty Bogerd van Puur Budget Leiderdorp ligt het aan de branche waar mensen in werken. 'Met minder werk komt er vanzelfsprekend minder geld binnen.' Dat er dan minder wordt uitgegeven, weegt daar niet tegen op.

'Mensen die hun baan hebben gehouden, staan er meestal beter voor dan voor de coronacrisis.' Dat komt door minder uitgaven. Toch wordt er meer via internet besteld, zoals kleding en eten. 'Dat verschijnsel zie ik ook wel', zegt Hartog. 'Nu mensen meer thuis zijn en achter de computer zitten zijn ze gevoeliger voor online shoppen. Een druk op de knop is sneller gemaakt dan de gang naar de winkelstraat, maar alsnog: kleding kopen voor bijvoorbeeld een speciale gelegenheid doe je op dit moment ook niet.'

Mensen zoeken vaak geen hulp

De budgetcoaches zien minder mensen in de praktijk die door corona getroffen zijn dan ze hadden verwacht. 'Mensen zoeken niet meteen hulp', is daar de potentiële verklaring voor. 'Mensen wachten het af en denken: ik kom er wel uit. Het speelt ook mee dat corona iets tijdelijks is.'

Volgens de Waddinxveense budgetcoach zouden mensen eerder aan de bel moeten trekken. 'Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te breien. Mensen komen pas als de emmer overloopt, maar dat is eigenlijk al te laat.'

Taboe op geldgebrek

Want, zo vertelt Hartog, in drie maanden kan je 'enorm achter raken' en dat is niet in drie maanden opgelost. 'Daar heb je gemiddeld een jaar voor nodig. Een schuld die je in korte tijd opbouwt, heeft relatief veel langer nodig om recht te trekken.'

Dat weinig mensen aan de bel trekken, heeft ook te maken met het taboe wat er op geldgebrek rust. 'Mensen zijn bang voor wat de ander er van vindt. Een stapje terug doen, is moeilijk vanwege de mening van de buitenwereld', zegt Den Hartog. 'Terwijl een ander het vooral goed zal vinden als je terugschakelt wanneer dat nodig is.'

Valkuilen na de lockdown

Ooit is de lockdown weer voorbij en dan kunnen we het geld ineens weer uitgeven. Maar, zo waarschuwt de budgetcoach, daar zitten wel wat valkuilen. 'Ik denk dat de grootste valkuil is dat we de tijd willen inhalen door veel leuke dingen te doen. En leuke dingen doen, kost over het algemeen geld.'

Volgens Den Hartog is de kans groot dat mensen daarbij voorbij gaan aan wat ze daadwerkelijk te besteden hebben. 'Als de lockdown over is, kan je zo maar in twee maanden meer geld uitgeven dan je hebt overgehouden in al die tijd. Wat je nu niet hebt uitgegeven, heb je niet altijd gespaard', waarschuwt ze.

Gouden tip

De gouden tip om dat te voorkomen is eigenlijk heel simpel: blijf in het oog houden hoe je er voor staat. 'Weet hoeveel je wel of niet te besteden hebt. Grip op je geld, is grip op je leven.' Die grip krijgen, hoeft niet zo moeilijk te zijn. Die kan je krijgen door allereerst een overzicht te maken. 'Hoeveel ontvang ik? Hoeveel besteed ik aan vaste lasten? En hoeveel blijft er dan over voor huishoudelijke boodschappen en leuke dingen.'

Het allerbelangrijkste volgens de budgetcoach: ga eens goed kijken waar je écht blij van wordt. 'Dat wat de buurman doet, of wat je vrienden doen, wil niet zeggen dat dat iets is waar jij blij van wordt. Sparen voor iets moois in de toekomst - bijvoorbeeld een mooie reis over drie jaar - kan voor jou belangrijker zijn dan steeds geld uitgeven aan kleding. Zo'n reis blijft je de rest van je leven bij. Twee keer in de week eten bestellen niet. Dat wordt een gewoonte: word je daar wel blij van?'

