Elf jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij Den Haag: 'Slachtoffer laat drie kinderen achter'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag elf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 20-jarige Rotterdammer Felisionio S. die in 2019 de Haagse d’Angelo in zijn woning zou hebben doodgestoken. De verdachte meende een afspraakje te hebben met de 27-jarige medebewoonster van het appartement, maar daar wilde het 47-jarige slachtoffer niets van weten. Tijdens een worsteling aan de deur zou S. de man tien keer hebben gestoken. De verdachte beweert dat hij zichzelf verdedigde.

De Rotterdammer kende d'Angelo helemaal niet toen hij die fatale ochtend van 27 augustus 2019 bij hem aanbelde aan de Uilebomen in Den Haag voor zijn date via de app Badoo. Volgens S. deed het slachtoffer heel agressief open. Er ontstond een worsteling waarbij de man meerdere keren met een mes werd gestoken.

'Ik bleef steken totdat ik merkte dat hij minder kracht zette', vertelde Felisionio S. woensdag bij de Haagse rechtbank. S. zei dat hij uit noodweer handelde. Hij zag wat glinsteren in de hand van het slachtoffer en dacht dat het een wapen was. Hij werd ook met iets scherps in zijn duim geraakt en stak uit zelfverdediging.

OM: geen noodweer

De officier van justitie geloofde niets van dat verhaal. 'Het slachtoffer liep op blote voeten in zijn badjas en had alleen zijn sleutels bij zich. Daar hoef je je niet tegen te verdedigen.' Volgens haar was er dan ook geen sprake van noodweer.

De zus van het slachtoffer liet weten dat ze door de dood van haar broer meteen haar hele familie kwijt is. 'We hadden alleen elkaar. En dat was reden genoeg om van het leven te genieten. We hoefden maar naar elkaar te kijken en we wisten wat de ander dacht. Dat heb jij afgepakt', zei de zus van het slachtoffer tegen de verdachte in de rechtbank.

Nog een steekincident

Het was niet de eerste keer dat S. iemand met een mes stak. Hij stond ook terecht omdat hij een paar maanden voor het fatale incident een man stak tijdens het evenement Dancetour in Breda. Een ongelukje, volgens de Rotterdammer. Hij kreeg een duw en raakte toen het slachtoffer, zei hij.

Ook dat vond de aanklaagster niet geloofwaardig. 'Hij had moeten schrikken hoe snel je iemand kan verwonden, maar later had hij een nog groter mes bij zich.' De officier van justitie eiste een celstraf van elf jaar tegen hem. 'Het slachtoffer laat drie jonge kinderen achter. Die dragen dit de rest van hun leven met zich mee.' De uitspraak is op 7 april.

LEES OOK: Onderzoek naar zelfverdediging bij dodelijke steekpartij Uilebomen in Den Haag