Zorgpersoneel heeft twijfels over AstraZeneca-vaccin: 'Ik vind het wel spannend'

Ruim een week lagen de vaccinaties met AstraZeneca stil, uit vrees voor mogelijke bijwerkingen, zoals een tekort aan bloedplaatjes en verschijnselen van trombose. Na onderzoek van geneesmiddelenautoriteit EMA is het vaccin echter veilig en effectief bevonden.

Je zou kunnen zeggen dat Susanne van Hoevelaak haar angst heeft overwonnen. De 41-jarige Alphense twijfelde namelijk tot voor kort of ze zich moest laten vaccineren met AstraZeneca. 'Ik heb heel veel collega's die al zijn gevaccineerd en die zijn behoorlijk ziek geworden. Dus dat vind ik wel spannend', zegt ze.

'Hoe gaat mijn lichaam reageren?'

Van Hoevelaak werkt met kinderen tot vijf jaar bij zorginstelling Ipse de Bruggen. Ze vraagt zich na haar prik in de Alphense vaccinatielocatie Nieuwe Sloot hardop af: 'Hoe gaat mijn lichaam erop reageren? En hoe ga ik me vannacht voelen? Daar ben ik wel benieuwd naar.'

'Hij zat al in de spier voordat ik er erg in had', reageert Anneke Ebbinge-de Visser (56) blij verrast na haar inenting. Zij werkt bij een dagbesteding voor ouderen en gehandicapten in Harmelen. Hoewel ze in Mijdrecht woont, is Alphen aan den Rijn voor haar de dichtstbijzijnde prikplaats.

Oudere mensen beschermen

Ook zij erkent wel twijfels te hebben gehad over het AstraZeneca-vaccin. 'In het begin, maar toen was het vaccineren al stopgezet. Nu denk ik: ik laat me ook vaccineren als ik op reis ga naar verre landen. Ik doe het niet alleen om mezelf te beschermen, maar vooral ook oudere mensen. En mijn eigen moeder.'

Waar er bij de GGD Haaglanden veel minder animo is voor AstraZeneca, geldt dat niet voor de regio Hollands Midden. 'We zijn om 8.00 uur begonnen en ik geloof dat er toen al twintig mensen voor de deur stonden. Allemaal voor AstraZeneca', verklaart Jolande Knevel, hoofd van de locatie Nieuwe Sloot.

Bezwaren van zorgmedewerkers

Wanneer ze door de wachtkamer loopt, hoort ze van zorgmedewerkers welke bezwaren ze vooraf hadden. 'Waar ze wel tegenop zien, is dat er meer bijwerkingen zijn dan bij het vaccin van Pfizer. Mensen krijgen vaak koorts, voelen zich niet lekker. Maar dat kunnen we uitleggen.'

'Want eigenlijk wil dat zeggen dat je lichaam het gewoon heel goed doet en heel goed antistoffen maakt', vervolgt Knevel. 'Dus dan mag je bijna blij zijn dat je niet lekker wordt. Zo zie ik het dan.'

'Net zoveel bijwerkingen in paracetamol'

Susanne van Hoevelaak gelooft niet dat ze risico loopt met een AstraZeneca-prik. 'Als je kijkt naar de bijsluiter van paracetamol, staan daar net zulke heftige dingen in als de bijwerkingen van dit vaccin.' Anneke Ebbinge-de Visser: 'Als er genoeg vaccinaties zijn voor iedereen, denk ik dat het zeker goedkomt.'

