Delfts wijnproeflokaal plat vanwege nieuwbouw: 'Ik hoop dat we ergens anders terecht kunnen'

Dat het proeflokaal gesloopt wordt, is geen verrassing: die afspraak had Van Dijk eerder al gemaakt met de projectontwikkelaar van nieuwbouwwijk 'Schoemaker Plantage'. Maar inmiddels is het zover, en een nieuwe plek is er nog niet.

'Ik hoop dat er een boer in de omgeving is waar we terecht kunnen', zegt Van Dijk. 'Kijk, dit is niet alleen een project van ons, het is duidelijk bedoeld om de hele buurt bij te betrekken. Dat is gelukt, we doen het met een aantal mensen.'

Delft is van oudsher geen wijn-, maar een bierstad. In de hoogtijdagen rond 1500 waren er meer dan tweehonderd bierbrouwerijen. Nu heeft Delft nog steeds drie ambachtelijke brouwerijen waar bier gemaakt wordt, de wijngaard van Van Dijk is de enige in de stad.

Fris, licht en vrolijk

In 2019 werd de eerste wijn ontkurkt door de wijnclub. In de wijngaard groeien druiven die goed in het Nederlandse klimaat gedijen: Solaris en Johaniter (wit), Souvignier (rood/roze) en Cabernet Cortis en Cantor (rood). Volgens Van Dijk is de smaak van de witte wijn fris, licht en vrolijk. En zo ziet hij ook de toekomst. Er komt vast een mooi nieuw proeflokaal en wellicht een uitbreiding van de wijngaard', besluit hij hoopvol.

Het proeflokaal is sinds het uitbreken van de coronacrisis gesloten.