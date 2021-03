Extra maatregelen in Mall of the Netherlands tegen drukte: 'Doe alleen noodzakelijke boodschappen'

De Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam | Foto: ANP

LEIDSCHENDAM – De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt extra maatregelen om drukte in de Westfield Mall of the Netherlands tegen te gaan. Sinds de opening van vorige week donderdag was het op sommige plekken in het winkelcentrum te druk. 'We zien ook dat de drukte toeneemt', laat de gemeente weten. 'Om de drukte beheersbaar te houden heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Mall over extra maatregelen.'

Burgemeester Tigelaar vraagt mensen alleen naar het winkelcentrum te gaan voor de 'noodzakelijke boodschappen'. 'We zitten nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. Winkel alleen op afspraak of met het click en collect systeem. Neem je verantwoordelijkheid. Doe nu alleen de noodzakelijke boodschappen en kom straks als er weer meer kan de Mall bezoeken om te kijken hoe mooi het geworden is. Zoek drukke plekken niet op.'

Handhavers, beveiligers en gastheren en gastvrouwen moeten ervoor gaan zorgen dat het niet te druk wordt. Ook krijgt het winkelcentrum gedeeltelijk eenrichtingsverkeer, mogen horecaondernemers alleen nog maar eten in dichte verpakkingen verkopen en komen er extra borden om aandacht te vragen voor de regels.

'Veiligheid is belangrijkste focus'

'We zijn erg blij dat we zo'n positieve reactie van het publiek hebben gehad op de lancering van Westfield Mall of the Netherlands, maar roepen mensen op alleen te komen voor de noodzakelijke boodschappen of indien men een afspraak heeft', zegt directeur Teun Koek. 'We werken nauw samen met de gemeente en ondersteunen deze aanvullende maatregelen. We vragen iedereen de richtlijnen van de overheid te respecteren, de veiligheid van iedereen in de Mall is onze belangrijkste focus. We danken de gemeente voor hun steun in deze uitdagende tijden.'

