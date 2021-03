Meindert Stolk (CDA) nieuwe gedeputeerde Zuid-Holland

Het CDA heeft een nieuwe gedeputeerde in het provinciebestuur van Zuid-Holland. Communicatie-adviseur Meindert Stolk uit Wassenaar, fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten, volgt Adri Bom-Lemstra op. Zij wordt voorzitter van de glastuinders van LTO Glaskracht.

Stolk neemt waarschijnlijk op de eerstvolgende Statenvergadering van 7 april het stokje van Bom-Lemstra over. Hij gaat dan bij de provincie onder meer over economie, land- en tuinbouw en milieu. 'Het zijn grote schoenen om te vullen', zegt Stolk. 'Adri Bom heeft een mooie prestatie neergezet. Het is een grote uitdaging om dat voort te zetten.' Zijn credo: 'Van de provincie moet je geen last hebben, maar je moet er iets áán hebben.'

Na zijn studie Bedrijfseconomie ging Stolk in 1990 bij het CDA aan de slag als beleidsmedewerker buitenland op het partijbureau en fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Na een uitstapje werd hij directeur van het CDA-partijbureau en ambtelijk secretaris van het bestuur van de partij.

Sinds 2015 actief in Provinciale Staten

Later was Stolk CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Wassenaar; sinds 2015 in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Verder is hij actief als bestuurder van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), het hospice in Wassenaar en van Save the Children.

