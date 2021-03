Voormalig DSW-topman biedt 30 miljoen om Bronovo te kopen

Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar Bronovo onder valt, wil het ziekenhuis in 2024 sluiten. Er zouden te weinig patiënten zijn om drie HMC-ziekenhuizen dicht bij elkaar open te houden. De huisartsenpost, spoedeisende hulp en afdeling verloskunde zijn op deze locatie al gesloten.

Oomen, wiens vermogen door Quote 500 in 2019 op 800 miljoen werd geschat, wil met zijn bod voorkomen dat het Bronovo straks wordt overgenomen door een partij die het ziekenhuis afbreekt. 'Het Bronovo verkeert in een goede situatie', zegt Oomen donderdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik vind het kapitaalvernietiging als dat ziekenhuis straks afgebroken wordt voor huizenbouw.'

Wijkziekenhuis

De topman vindt het belangrijk dat het Bronovo een plek blijft waar zorg verleend wordt. 'Iedereen zegt altijd: de patiënt moet centraal. De zorg wordt ontegenzeggelijk verschraald als je dit ziekenhuis sluit. Ik hoef niet te betogen dat er te weinig ruimte is voor de zorg. Als je deze locatie verkwanselt aan huizenbouw, krijg je het nooit meer terug voor de zorg.'

Foto: ANP

Oomen ziet de locatie het liefst als een soort wijkziekenhuis, dat geschikt is voor chronische (ouderen)zorg en planbare zorg. 'Het zal een ziekenhuis worden dat vijf dagen in de week open is, ook voor planbare spoedeisende hulp', zegt hij.

'Uniek concept'

Medisch specialist Jan Sluiters van de stichting Houd Bronovo Open zegt dat het plan van Oomen voorziet in een 'nieuw concept' van zorg. Sluiters werkte zelf jarenlang in het Bronovo en stuurde samen met andere medisch specialisten en voormalige medisch specialisten afgelopen zomer een brandbrief aan de Tweede Kamer om sluiting van kleinere ziekenhuizen als het Bronovo te voorkomen. Hij zegt dat zijn stichting samen optrekt met Chris Oomen.

'Je moet zeggen: dichtbij als het kan, ver weg als het moet', zegt Sluiters. 'We willen van Bronovo een ziekenhuis maken waar ook de huisartsen weer in de lead zijn. Daar gaat het nu vaak mis, de koppeling tussen huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Wat we zeker niet willen is het HMC of het HAGA omvertrekken.' Jan Sluiters zegt dat in een relatief klein ziekenhuis als Bronovo prima planbare zorg geleverd kan worden. Voor zeer specialistische zorg zijn er dan de grote andere ziekenhuizen.

Patiënt centraal

Het is volgens Oomen maar de vraag of het gebouw winstgevend te maken is. 'Ik ben er ook niet op uit om winst te maken', zegt hij. 'Ik doe het zonder er een cent aan te willen verdienen. Eventuele winst zal ik transparant terugsteken in de zorg.'

Het is niet voor het eerst dat de naam van de voormalig topman van zorgverzekeraar DSW valt. In mei 2019 zei Oomen dat hij de mogelijkheden tot overname aan het verkennen was. 'Ze zijn er allang van op de hoogte dat ik dit wil doen.' Maar of ze ook open staan voor het bod? 'De doelstelling van alle ziekenhuizen is de patiënt centraal te stellen. Met dit bod laat ik de patiënt centraal staan.'

Het HMC was donderdagochtend nog niet bereikbaar voor een reactie.